Si vives en Estados Unidos, esta es la opción correcta para que disfrutes de toda la fiebre por el fútbol que desata la Copa del Mundo FIFA 2026. Este lunes 15 de junio, desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, España y Cabo Verde se enfrentarán por primera vez en su historia en la jornada inaugural del Grupo H. La transmisión en Estados Unidos estará a cargo del Canal Universo y Universo WOW en streaming online, a partir de las 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT , donde podrás seguir el minuto a minuto de este importante duelo.

¿Qué es el canal Universo y por qué es clave para ver España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Universo es la cadena hermana de Telemundo (parte de NBCUniversal) diseñada para los hispanos en EE. UU. Es la casa oficial para ver los mejores partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con narración en español y calidad de alta definición. Si buscas dónde ver el encuentro España vs. Cabo Verde en vivo por la Fecha 1 del Grupo H, este es el canal donde la pasión se vive al máximo.

Si prefieres verlo por Internet, puedes descargar la aplicación Universo Now App (disponible en Google Play y Apple App Store) y a través de la página oficial de NBC Universo.

¿Cómo puedo ver Universo EN VIVO y gratis en EE. UU.?

La forma más rápida de acceder sin costo es aprovechar la prueba gratuita de 5 días de DirecTV Stream. Es una excelente opción para ver este y otros partidos del Mundial 2026 sin pagar una suscripción inmediata. Solo asegúrate de cancelar antes de que termine el periodo de prueba si no deseas continuar.

¿En qué plataformas de streaming está disponible Universo?

Puedes encontrar Universo como un “add-on” o complemento en los planes de Sling TV (paquete español) y YouTube TV (Spanish Plus). Ojo: desde finales de 2025, el canal ya no está disponible en Fubo, por lo que deberás elegir una de las opciones anteriores para asegurar tu lugar en el partido.

¿Cuál es el costo de los servicios que incluyen Universo?

Los precios varían según el proveedor. Sling TV es de las opciones más económicas (desde $45.99 + $4.99 del paquete en español), mientras que YouTube TV ofrece una cobertura más amplia por unos $82.99 mensuales más el extra de canales latinos. DirecTV sigue siendo el líder en deportes, aunque con un costo base más alto.

Televisión por Satélite/Cable Canal DirecTV Canal 410 (HD) DishLATINO Canal 838

¿Puedo ver el partido España vs. Cabo Verde si estoy fuera de Estados Unidos?

Si te encuentras de viaje pero tienes tu suscripción activa de EE. UU., puedes usar una VPN (Red Privada Virtual) para evitar bloqueos geográficos. Solo conéctate a un servidor en Estados Unidos, abre tu app de streaming favorita y disfruta del choque entre ‘La Roja’ y los Tubarões Azuis (Tiburones Azules, en portugés) como si estuvieras en casa.

Horario, TV y dónde ver España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Partido : España vs. Cabo Verde por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: España vs. Cabo Verde por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Canal de TV : Telemundo (Telemundo Deportes)

: Telemundo (Telemundo Deportes) VER Telemundo en Streaming : Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV Horario : 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT

: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT Lugar: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (México)

España y Cabo Verde se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo HD desde el Meredes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @SpainIsFootball)