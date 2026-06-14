La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este lunes 15 de junio con el partido entre Uruguay y Arabia Saudita en el Estadio de Miami por la Fecha 1 del Grupo H. Como es un duelo imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.
¿A qué hora ver EN VIVO el Uruguay - Arabia Saudita en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 este lunes 15 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del martes 16 de junio
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 6:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Uruguay - Arabia Saudita?
Este lunes 15 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV
- Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes