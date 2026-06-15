juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la de la fase de grupos del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo uruguayo se verá por Canal 5 y Antel TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú el duelo se verá por América TV y América tvGO. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Uruguay, Argentina y Brasil, y una hora menos en México.

Uruguay vs. Arabia Saudita se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: AUF)
Uruguay vs. Arabia Saudita se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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