Uruguay vs. España juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo uruguayo se mirará vía Canal 5 y Antel TV, y en España por La 1 de TVE y RTVE Play. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y siete horas más en España.

Uruguay vs. España se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: AUF)

¿Dónde ver Uruguay vs. España en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el decisivo partido entre Uruguay y España por Canal 5, Antel TV, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce). Además, el encuentro también estará disponible por DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. España en Argentina?

En Argentina, el compromiso podrá verse por Telefe y TyC Sports, además de DSports mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. España en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium y por DSports para clientes de DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. España en Colombia?

En Colombia, la transmisión estará a cargo de Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. También podrá verse por ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Uruguay vs. España en Ecuador?

Los hinchas ecuatorianos podrán disfrutar del partido por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. Además, estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, así como por DSports y DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. España en Chile?

En Chile, el encuentro podrá seguirse por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿Dónde ver Uruguay vs. España en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán ver el partido por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. También estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Uruguay vs. España en México?

En México, la transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX.

¿Dónde ver Uruguay vs. España en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial y otras plataformas oficiales con derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿Dónde ver Uruguay vs. España en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido podrá verse por FOX, Telemundo, Universo, FOX One y Peacock, dependiendo del idioma y del servicio contratado.