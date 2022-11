Gales vs. Irán se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en el partido de la segunda jornada del Grupo B del Mundial Qatar 2022, este viernes 25 de noviembre del 2022 desde las 5:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Ahmad bin Ali. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de DIRECTV Sports y DIRECTV GO.

Duelo clave para los ‘Dragones Rojos’ y los ‘Príncipes de Persia’ por el pase a la próxima ronda de la Copa del Mundo. En el debut, el cuadro liderado por Rob Page rescató un punto en el empate 1-1 contra Estados Unidos. Mientras que el elenco conducido por el experimentado Carlos Queiroz sufrió una dura caída por 6-2 frente a Inglaterra.

¿A qué hora juegan Gales vs. Irán en el Mundial Qatar 2022?

México – 4:00 a.m.

Perú – 5:00 a.m.

Ecuador – 5:00 a.m.

Colombia – 5:00 a.m.

Venezuela – 6:00 a.m.

Bolivia – 6:00 a.m.

Argentina – 7:00 a.m.

Chile – 7:00 a.m.

Uruguay – 7:00 a.m.

Paraguay – 7:00 a.m.

Brasil – 7:00 a.m.

España – 11:00 a.m.

En Gales, Gareth Bale es uno de los fijos en el cuadro titular de la selección. Pero, luego del trajín frente a los americanos, el entrenador Page quedó con una duda relacionada al potencial acompañante del ‘Expreso de Cardiff’. Así, Daniel James, que fue titular, podría perder su lugar en el once por el posible ingreso de Kieffer Moore.

En tanto, Irán anunció que el portero Alireza Beiranvand, retirado por lesión antes los ingleses, volvió a entrenarse con el resto del grupo. El ‘1′ trabajó con una protección y es improbable que arranque las acciones, por lo que Hossein Hosseini se alista para cuadrarse bajo los postes en un compromiso en el que solo sirve ganar.

Gales vs. Irán: canales de transmisión

México – SKY Sports

Perú – DirecTV Sports

Ecuador – DirecTV Sports

Colombia – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – DirecTV Sports, TyC Sports, TeleCentro

Chile – DirecTV Sports

Paraguay – Tigo Sports

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV, Montecable HD 1

Brasil – SporTV, Globo

¿Dónde ver online Gales vs. Irán en el Mundial Qatar 2022?

México – ViX

Perú – DirecTV GO

Ecuador – DirecTV GO, CNT Play

Colombia – DirecTV GO

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, TyC Sports Play

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

Gales vs. Irán: posibles alineaciones del partido

Gales: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ampadu, Ramsey, Neco Williams; Wilson, Bale y Moore o James.

Irán: H. Hosseini, Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M.Hosseini, Mohammadi; Hajisafi, Ezatolahi, Noorollahi; Taremi y Jahanbakhsh o Gholizadeh.

¿Dónde juegan Gales vs. Irán en el Mundial Qatar 2022?





