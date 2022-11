Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. En un primer tiempo friccionado, Portugal no pudo abrir el marcador ante Ghana, elenco que complicó a los lusos con un buen juego en el mediocampo. No obstante, apareció el que tanto esperaban, ese delantero que no se rinde y siempre va en busca de un nuevo récord. Sí, damas y caballeros. Estamos hablando del ‘Bicho’, quien, con mucha categoría, decretó el 1-0 a favor del combinado europeo y logró la histórica marca de anotar en cinco mundiales seguidos.

El delantero, como no podía ser de otra manera, se encargó de romper el marcador en Catar. Después de alrededor de 60 minutos en los que fueron superiores al equipo rival, el ‘7′, que rompió su relación con los ‘Diablos Rojos’, fue el encargado de cobrar el penalti, que el mismo provocó.

Con el disparo desde los once metros ya a su dispocisión, ‘CR7′ no decepcionó: con un golpeo potente a media altura, transformó el 1-0 en una realidad. Así, el ariete luso convirtió el primero de su país en esta justa mundialista, y se convirtió en el primer jugador en anotar en cinco mundiales distintos (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

CRISTIANO RONALDOOOO HISTORIA. GOL EN 5 MUNDIALES DIFERENTES 🐐🇵🇹 pic.twitter.com/UELgbodMyt — MadridTotal (@MadridTotal_) November 24, 2022

Portugal vs. Ghana: los que se viene

Tras chocar ante Ghana, Portugal continuará su camino en la fase de grupos y en la próxima jornada se medirá ante Uruguay, que no pasó del empate ante Corea del Sur en el arranque del Grupo D de la Copa del Mundo Qatar 2022. El partido se jugará el próximo lunes 28 de noviembre y está programado para arrancar desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Como se recuerda, los dirigidos por Fernando Santos son serios candidatos a hacerse con el título. Además, cuenta con un plantel lleno de figuras, encabezados por Cristiano Ronaldo, quienes buscarán hacerse con el título por primera vez en su historia.

Ghana, por su parte, se ha mentalizado a hacer historia y su siguiente rival será Corea del Sur, que también está obligado a ganar si quiere merse en los octavos de final. El compromiso está programado para el mismo lunes, pero se llevará a cabo a las 8:00 a.m. (hora peruana).





