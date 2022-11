Qatar vs. Senegal se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS en el partido de la segunda jornada del grupo A del Mundial Qatar 2022, este viernes 25 de noviembre del 2022 desde las 8:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Al Thumama. Sigue el minuto a minuto y las incidencias por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de DIRECTV Sports y DIRECTV GO.

El anfitrión de la Copa del Mundo decepcionó en el debut con la derrota por 2-0 frente a Ecuador. Pero, más allá del resultado, el rendimiento del equipo liderado por el seleccionador Félix Sánchez dejó malas sensaciones. En contraste, el cuadro de Aliou Cissé cayó por el mismo resultado contra Países Bajos, pero mostró mejores argumentos desde el juego, aunque no fue suficiente.

¿A qué hora juegan Qatar vs. Senegal en el Mundial Qatar 2022?

Perú – 8:00 a.m.

México – 7:00 a.m.

Perú – 8:00 a.m.

Ecuador – 8:00 a.m.

Colombia – 8:00 a.m.

Venezuela – 9:00 a.m.

Bolivia – 9:00 a.m.

Argentina – 10:00 a.m.

Chile – 10:00 a.m.

Uruguay – 10:00 a.m.

Paraguay – 10:00 a.m.

Brasil – 10:00 a.m.

España – 2:00 p.m.

Con miras al segundo reto en casa, el DT de Qatar manifestó que “se aprende de los errores”. En tal sentido, Sánchez cree que mostrarán una mejor versión, pues ya superar el miedo escénico del debut como locales: “Tenemos que ser nosotros mismos”, añadió con relación a lo que espera del campeón de la Copa de Asia en 2019.

De su lado, Senegal estuvo cerca de quedarse con un punto frente a la ‘Oranje’. Pero, un par de errores del portero Edouard Mendy le costaron la derrota por 2-0. Pese a ello, Cissé indicó que tiene confianza plena en el ‘1′ de Chelsea. En más, el estratega de ‘Los leones de la Teranga’ espera que Ismaila Sar y Krepin Diatta sean la solución ofensiva ante la ausencia de Sadio Mané.

Qatar vs. Senegal: canales de transmisión

México – SKY Sports

Perú – DirecTV Sports

Ecuador – DirecTV Sports, Teleamazonas

Colombia – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – DirecTV Sports, TeleCentro, TV Pública, DeporTV

Chile – DirecTV Sports

Paraguay – Tigo Sports, SNT, Canal Trece, Telefuturo

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV, Montecable HD 1, Canal 10, TeleDoce,

Brasil – SporTV, Globo

¿Dónde ver Qatar vs. Senegal en el Mundial Qatar 2022?

Perú – DirecTV GO

Perú – DirecTV GO

Ecuador – DirecTV GO, CNT Play, ECF Play

Colombia – DirecTV GO

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, Cont.ar

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

Qatar vs. Senegal: posibles alineaciones del partido

Qatar: Al Sheeb; Pedro Miguel, Al Rawi, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Waad, Boudiaf, Hatem; Afif y Almoez Ali.

Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Jakobs; Mendy, Gueye, Kouyaté; Jackson, Dia y Sarr.

¿Dónde juegan Qatar vs. Senegal en el Mundial Qatar 2022?





