TV Azteca (Canal 7) transmite el partido entre Inglaterra vs. Noruega EN VIVO GRATIS por señal abierta, válido por cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
TV Azteca (Canal 7) transmite el partido entre Inglaterra vs. Noruega EN VIVO GRATIS por señal abierta, válido por cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Inglaterra y Noruega se juegan el pase a semifinales. Liderados por un imparable Erling Haaland, los noruegos eliminaron a la pentacampeona Brasil y llegan con la ambición de superar por primera vez su mejor marca en un Mundial, demostrando que son la sorpresa más sólida del torneo. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido este sábado 11 de julio a partir de las 3:00 p.m. (CDMX) en vivo y en directo través de la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes por televisión abierta, cable y streaming online desde cualquier plataforma.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del encuentro entre Inglaterra vs. Noruega correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.

Canales de Azteca 7 en México

OperadorCanal
Dish107 SD y 607 HD
SKY107 SD y 1107 HD
Megacable107 SD y 1207 HD
Izzi107 SD y 807 HD

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Inglaterra vs. Noruega por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca en dispositivos Android o iPhone para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar.

Compatible con:

  • PC
  • Teléfonos móviles
  • Smart TV
  • Tablets

Horario, TV y dónde ver en vivo Inglaterra vs. Noruega por la Copa Mundial 2026

  • Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
  • Partido: Inglaterra vs. Noruega
  • Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final
  • TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
  • Streaming: TV Azteca Deportes
  • Horario: 15 horas del Centro de México (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT)
  • Estadio: Hard Rock Stadium
  • Ciudad: Miami, Estados Unidos
Telemundo Deportes, DIRECTV, Canal 5, DAZN Mundial y TV Azteca 7 EN VIVO — ver partido Noruega vs. Inglaterra por TV y Online | Mundial 2026 | VIDEO
Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA CLIPS DE FÚTBOL EN X DE @ultras_clips)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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