Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en un atractivo duelo que reunirá a dos selecciones con estilos de juego muy diferentes. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, desde las 12:00 horas de Bogotá (14:00 en Buenos Aires), con millones de aficionados pendientes de figuras como Vinícius Júnior, Neymar, Endrick, Daichi Kamada y Takefusa Kubo. Para todo el público estadounidense, puedes seguir la señal oficial de ViX Premium EN VIVO y EN DIRECTO por televisión y streaming.
La Canarinha llega como una de las favoritas al título tras una sólida fase de grupos, mientras que los Samuráis Azules buscarán dar la sorpresa y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos cuentan con planteles repletos de talento y prometen protagonizar uno de los partidos más atractivos de esta ronda eliminatoria.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Lunes 29 de junio de 2026
- Partido: Brasil vs. Japón
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)
- Hora España: 19:00 horas
- México (CT): 12:00 p.m.
- Estados Unidos (ET/PT): 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 1:00 p.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.
- TV Latinoamérica: Canal 5 - TUDN - Azteca
- Streaming: ViX Premium
- Estadio: NRG Stadium
- Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.