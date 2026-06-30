Uno de los partidos más esperados de la ronda de 16avos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo este martes 30 de junio, desde el MetLife Stadium de New Jersey. No te pierdas el partido de Francia vs. Suecia EN VIVO por la señal de ViX Premium en México y USA, un duelo donde los ataques podrían ser protagonistas y un choque que promete no ser escaso de goles. A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el juego minuto a minuto.
¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, Francia vs. Suecia en los Estados Unidos?
Si quieres ver el Francia vs. Suecia por la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial 2026, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existen tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:
|Planes de VIX Premium en Estados Unidos
|Precio
|Descripción (Características)
|ViX Premium mensual con anuncios
|$4.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
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|ViX Premium anual con anuncios
|$34.99 USD
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|ViX Premium anual sin anuncios
|$49.99 USD
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¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Francia vs. Suecia desde México?
Actualmente, ViX cuenta con dos servicios de suscripción en México: gratuita y premium. Aquí te explico la forma de contratarlos:
- ViX GRATIS: Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos.
- ViX Premium: Tiene un costo de 119 pesos por el plan mensual (con promoción por los seis primeros meses te sale 99 pesos) y otro de 599 pesos por el plan anual. Tiene el mismo contenido que ViX GRATIS. No obstante, hay mejores transmisiones en vivo con contenidos originales y exclusivos.
Horario, TV y dónde ver Francia vs. Suecia EN VIVO con por el Mundial 2026
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos
- Horario: 18:30 horas Ciudad de México / 8:30 pm ET
- Canal TV: TUDN y Canal 5
- Streaming: ViX Premium