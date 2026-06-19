TAPPP y Waiken ILW anunciaron el lanzamiento de Sports Experience, un innovador panel de datos deportivos en vivo integrado de forma nativa en las plataformas DGO (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay) y SKY+ (Brasil).

Desarrollada por TAPPP, esta propuesta tecnológica inédita en Sudamérica permite a los usuarios acceder, desde el control remoto, a los datos más relevantes del juego sin interrumpir la transmisión de eventos deportivos o de cualquier canal informativo en vivo.

El panel de información ofrece marcadores en tiempo real, estadísticas detalladas (posesión, tiros, pases), alineaciones, el minuto a minuto y el cuadro completo de llaves del torneo de 48 selecciones.

Este lanzamiento marca un nuevo hito en la alianza estratégica iniciada en 2024 entre TAPPP y Waiken ILW, la technomedia con presencia en 11 países de la región. Tras un exitoso año de validación en DGO Argentina y Colombia, donde se demostró que la interactividad profundiza la conexión del usuario, la infraestructura ahora se expande a más países y está disponible para Smart TV y Android TV.

La tecnología MicroApp de TAPPP no solo transforma la experiencia del suscriptor aumentando el engagement y la fidelización dentro de la misma plataforma, sino que está diseñada como una funcionalidad permanente. Después del Mundial, el panel se expandirá a las principales ligas de fútbol y otros deportes locales e internacionales.

Para los anunciantes, Sports Experience abre una categoría publicitaria clave para el deporte en vivo, ofreciendo un inventario basado en el engagement real y declarado del usuario, el cual ya se está traduciendo en transacciones directas a través de acciones como la presentación de coleccionables deportivos.

“Un año de propuestas de interactividad en vivo en Colombia nos mostró que implementamos una herramienta muy atractiva tanto a nivel B2C como B2B, porque los anunciantes se interesan en sumar instancias de cercanía con los usuarios. Y las ventas generadas en las diversas propuestas confirmaron la eficacia de esta propuesta innovadora con estadísticas, comercio y personalización en una sola experiencia”, dijo Sandy Agarwal, Fundador y CEO, TAPPP

A su vez, Valentin Echeverry, CEO de DGO, comentó: “Esta innovación enriquece la experiencia de nuestros usuarios, con datos en tiempo real y un panorama completo sobre el contenido deportivo, además de la posibilidad concreta de realizar transacciones de acuerdo con la propuesta que elaboraremos para cada contenido”.