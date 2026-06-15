La selección de Uruguay se medirá ante su similar de Arabia Saudita este lunes 15 de junio a las 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT en el césped del Hard Rock Stadium en Miami, Florida, por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Para los seguidores en Colombia y los aficionados al balompié en el exterior, la señal de Win Sports por internet ofrece la mejor cobertura, mientras que la plataforma de televisión transmitirá en señal abierta todas las incidencias del encuentro.

Uruguay vs. Arabia Saudita se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Win Sports EN VIVO, partido Uruguay — Arabia Saudita por el Mundial 2026?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del Uruguay — Arabia Saudita por la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026:

Satélite Cable IPTV DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) Movistar TV: Canal 210 (HD) Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD) Tigo Une: Canal 24 (SD) Claro TV: Canal 523 (HD) HV TV: Canal 1002 (HD) EMCALI: Canal 205 (HD)

¿Dónde ver Win Play EN VIVO, Uruguay — Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Win Play (antes Win Sports Online) es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

Plan Descripción Precio Partido en vivo (Evento PPV LIVE) Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A. USD $21,99 Plan mensual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $13,99 3 meses Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. Plan semestral Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $67,99 Plan anual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $134.99

¿Qué es Señal Mundial 2026 de Win Sports?

La “Señal Mundial 2026” de Win Sports marca un hito para la televisión deportiva en Colombia al sumar por primera vez los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA, ampliando su alcance en uno de los eventos más seguidos en Estados Unidos y América Latina. Esta cobertura incluye una selección de 25 partidos en vivo, dentro de una oferta que complementa las transmisiones tradicionales y fortalece el ecosistema televisivo y digital del torneo en 2026, especialmente para audiencias hispanas que consumen fútbol internacional desde distintos mercados.

El despliegue de Win Sports para el Mundial contempla presencia periodística en sedes clave del torneo como Estados Unidos, México y Canadá, con reportes desde entrenamientos, conferencias y contenidos diarios de análisis. Además de los encuentros en vivo, la “Señal Mundial 2026” apuesta por una programación informativa que sigue de cerca a las selecciones más relevantes del campeonato, incluyendo partidos de alto perfil y fases decisivas que no siempre están disponibles en televisión abierta, lo que amplía la cobertura para el público especializado.

Otro elemento central es su integración con plataformas digitales y alianzas estratégicas, como la colaboración con Canal RCN, que permite ofrecer una propuesta complementaria dentro del mercado colombiano. Los usuarios con suscripciones activas pueden acceder a los partidos a través de servicios como Win Sports, Win Sports+ y Winplay sin costes adicionales, alineándose con el consumo multiplataforma que también predomina en Estados Unidos durante eventos globales como el Mundial.

Uruguay — Arabia Saudita por el Mundial 2026: horario, TV y dónde ver el partido

Fecha: Lunes, 15 de junio de 2026

Partido: Uruguay vs. Arabia Saudita, por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Hora: 17:00 horas de Bogotá (Colombia)

TV: Win Sports Plus | Streaming: Win Play

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos)

Antel TV, DIRECTV, Canal 5, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 pasarán el encuentro entre Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)