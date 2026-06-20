Un partido clave para una selección sudamericana. Este sábado 20 de junio, no te pierdas del enfrentamiento de a través de la señal de Win Sports desde Colombia, a partir de las 19:00 horas Bogotá, en lo que será la Jornada 2 del Grupo E de este Mundial de Fútbol 2026. La selección ecuatoriana urge de 3 puntos para soñar con la clasificación a los dieciseisavos de final y en frente tendrá a una Curazao que viene de caer 7-1 contra Alemania.

¿Dónde ver Win Sports EN VIVO ONLINE, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del partido Ecuador vs. Curazao por la Fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026:

SatéliteCableIPTV
DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD)Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD)Movistar TV: Canal 210 (HD)
Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD)Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD)Tigo Une: Canal 24 (SD)
Claro TV: Canal 523 (HD)HV TV: Canal 1002 (HD)EMCALI: Canal 205 (HD)

¿Dónde ver Win Play EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

PlanDescripciónPrecio
Partido en vivo (Evento PPV LIVE)Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A.USD $21,99
Plan mensualIncluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.USD $13,99
3 mesesIncluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.
Plan semestralIncluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.USD $67,99
Plan anualIncluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.USD $134.99

Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026: horario, TV y dónde ver en vivo el partido

  • Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
  • Partido: Ecuador vs. Curazao, por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial 2026
  • Hora: 19:00 horas de Bogotá (Colombia)
  • TV: Win Sports Plus | Streaming: Win Play
  • Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos
TELEAMAZONAS, DIRECTV, TELEMUNDO y ESPN EN VIVO - ver partido Ecuador vs. Curazao por TV y Online | Fútbol | VIDEO
Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)
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