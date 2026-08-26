El último martes, el entrenador español Xavi Hernández fue presentado como flamante director técnico de la selección Países Bajos. En conferencia de prensa, tuvo su primer contacto con la prensa deportiva de ese país, con un nivel de inglés bastante bueno, por lo que no necesitó traductor. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la declaración de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB),

Y es que cuando le tocó declarar a Nigel de Jong, este no se guardó nada e hizo una polémica revelación sobre los otros dos candidatos que consideró por encima de Hernández, para sorpresa de todos los presentes.

“Nuestro primer candidato para reemplazar a Ronald Koeman fue Pep Guardiola, pero él quería tomarse un año de descanso. Nuestro segundo candidato fue Arne Slot, pero él prefirió seguir activo en el fútbol de clubes. Luego pasamos al tercer candidato, el hombre a mi lado, Xavi Hernández”, dijo el directivo.

Esto llamó la atención de los asistentes a la presentación y, de hecho, el propio Hernández se encargó de referirse a este punto y descartar que se sienta ofendido o incómodo, pues está muy enfocado en el trabajo que pueda hacer con una potencia como Países Bajos.

“No me importa ser el tercero o el décimo. Me siento honrado de ser seleccionador de Holanda. Nigel viajó a Barcelona para cerrar el acuerdo. Desde el primer momento tuve muy buena relación.Yo tenía claro que el proyecto me interesaba. Es todo un placer trabajar con alguien como él”, apuntó.

Por otro lado, el entrenador español se tomó unos minutos para compartir sus expectativas y el estilo de juego que planea proponer con un combinado nacional que tiene jugadores de primer nivel y en las ligas más importantes del mundo

“Queremos dominar el juego, tomar la iniciativa y demostrar nuestra pasión. Estamos aquí para ganar. Insisto, para ganar. Soy un ganador. Creo mucho en el proyecto y estoy deseando empezar. En Holanda siempre se ha jugado un buen fútbol. Trataremos de proteger eso”, explicó.

Como se recuerda, Países Bajos quedó eliminado en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Marruecos en ronda de penales. Esto generó la salida del entrenador Ronald Koeman, quien renunció a su cargo,

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