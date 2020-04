Fergus Suter: “Un hombre trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, seis días a la semana, y apenas gana lo suficiente para comer. Y tiene que enfrentarse a hombres como ustedes, descansados, bien alimentados y con mucha práctica. ¿Te parece justo?”.

Arthur Kinnaird: “Amo este juego como todos mis amigos de la Football Association (FA), aunque pienses lo contrario”.

La conversación es un extracto de una de las últimas escenas de The English Game (también llamado “Un Juego de Caballeros"), la serie británica de seis capítulos que que está causando furor en Netflix en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus y que muestra los orígenes del fútbol moderno, allá por los finales de 1800 y comienzos de 1900.

Sin embargo, ¿quiénes son Fergus y Arthur, dos de los protagonistas de esta miniserie? ¿En realidad existieron o son producto de la imaginación de Julian Fellowes, el premiado novelista y guionista británico?

Lo que hace más atrapante a esta ficción es que se apoya en dos personajes reales. Suter, escosés, trabajador, es considerado el primer jugador profesional del fútbol inglés.

Su talento con el balón lo llevó a dejar Patrick FC, un equipo irlandés, y llegar a Inglaterra para vestir los colores de Darwen. Y luego irse al Blackburn Rovers, uno de los mejores clubes de la época. Sin embargo, la serie se toma una licencia para aumentar la trama y Suter pasa al Blackburn Olympics por 100 libras. Esa cifra era un dineral en esos tiempos en los que los futbolistas aún no tenían permitido cobrar por jugar.

El inglés Kevin Guthrie interpreta a Fergus Suter, el pionero del fútbol profesional.

‘Fergie’ jugó cuatro finales de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo, en 1982, 1984, 1985 y 1986. Perdió la primera y ganó las tres restantes. Por su parte, en la miniserie, el personaje gana el campeonato con el Olympics en 1893 y Suter hace los dos goles del triunfo.

Arthur Kinnarid, por su parte, fue directivo de la FA hasta 1869; primero tesorero y luego presidente. Hijo de un banquero, perteneció a la alta sociedad de los británicos. Fue campeón de la FA Cup con Wanderers y luego con Old Etonians.

Más allá de los otros personajes complementarios, también aparece James Love. ‘Jimmy’ junto a Fergus llegaron a Darwen y fueron los únicos a los que les pagaban por jugar. Con la presencia de ambos, este equipo de obreros (nueve amateurs y dos profesionales encubiertos) accedió hasta los cuartos de la FA Cup en 1879.

Arthur Kinnaird fue una estrella de los primeros años del fútbol. Una vez retirado, fue presidente de la FA durante 33 años.

El futuro del fútbol

Darwen queda eliminado en cuartos de final tras caer ante Old Etonians, el equipo de Kinnaird, quien también jugaba. Fueron tres encuentros los que decidieron el futuro de ambas escuadras.

En el primero perdían 5-1 en el entretiempo. La serie muestra cómo Suter les pide a sus compañeros “jugar de otra manera”: con pases, que corra la pelota y no el jugador, algo poco convencional en una época donde aún no se instauraba las posiciones y los jugadores corrían detrás del esféricos.

“Tu forma de hacer pases es el futuro del fútbol”, le dice a Fergus el dueño de la fábrica de Darwen, que lo había contratado.

El 5-5 existió en la historia real y se disputó el 13 de febrero de 1879. No hubo tiempo extra porque no se había acordado en ese momento. Francis Marindin, arquero del Old Etonians, era también presidente de la FA, y fue él quien no aceptó que el partido se prolongue porque vio que su equipo podía caer.

El segundo encuentro acabó 2-2 y el tercero lo ganó Etonians por 6-2. “Fue un gran partido”, le dice Arthur a Suter, quien enojado por el resultado le recrimina: “No jugaste, golpeaste. No me dejaste jugar”. Dos siglos después vemos que aún siguen vigentes las discusiones entre los que quieren jugar (Pep Guardiola) y los que sólo quieren ganar (José Mourinho).

En Inglaterra, el fútbol pasó a ser profesional a partir de 1885. Por su parte, Fergus Suter continuó jugando en el Blackburn Rovers hasta 1889 y falleció en 1916. Y Arthur Kinniard fue presidente de la FA hasta su muerte, en 1923.