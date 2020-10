Argentina vs Ecuador juegan este 8 de octubre en La Bombonera de Buenos Aires. Con Lionel Messi al mando del cuadro Albiceleste, inician un largo recorrido en las Eliminatorias Qatar 2022. Ambas selecciones buscarán los tres primeros puntos para iniciar con pie derecho el camino rumbo al Mundial Qatar 2020. Conoce canales de TV, horarios por país y app móvil donde puede seguir el partido de fútbol en vivo y en directo.

Junto a Lionel Scaloni la escuadra Albiceleste en estos dos últimos años ha ganado 13 partidos, perdió cuatro partidos y ha empatado cinco. Ahora busca superar a Ecuador y ganar puntos en este partido de clasificación.

¿Cómo ver el Argentina vs Ecuador por app móvil?

Es posible ver el Argentina vs Ecuador por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

¿Cómo formarán Argentina y Ecuador para el debut?

Argentina iría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Lautaro Martinez y Lucas Ocampos.

Ecuadorformaría con Alexander Domínguez; Erick Ferigra, Franklin Guerra, Robert Arboleda; Pervis Estupiñán; Sebastián Méndez, Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Ángel Mena y Renato Ibarra; Enner Valencia.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs Ecuador vía TyC Sports?

Argentina vs Ecuador se disputarán el partido por Eliminatorias Qatar 2022 este jueves 8 de octubre a las 9:30 PM hora y será transmitido por TyC Sports EN VIVO y TV Pública. Además, te damos a conocer los horarios por país para saber en qué momento inicia el partido de fútbol en vivo.

Perú 7:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

España 2:30 a.m

Uruguay 9:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m

Chile 8:30 p.m

Bolivia 8:30 p.m

Brasil 8:30 p.m.

¿Cómo se juega la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022?

Paraguay vs. Perú (jueves 8 de octubre / 5:30 p.m.)

Uruguay vs. Chile (jueves 8 de octubre / 5:45 p.m.)

Argentina vs. Ecuador (jueves 8 de octubre / 7:30 p.m.)

Colombia vs. Venezuela (viernes 9 de octubre / 6:30 p.m.)

Brasil vs. Bolivia (viernes 9 de octubre / 7:30 p.m.)

