Sigue las señales de TyC Sports y TV Pública (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 1, que transmitirán este jueves 8 de octubre ONLINE TV el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Aquí puedes vivir a lo largo de todo el territorio nacional los partidos de Argentina vs. Ecuador, Chile vs. Uruguay y Paraguay vs. Perú con todos los goles y las incidencias minuto a minuto sin cortes. No te pierdas de todos los detalles que te traemos en estos tiempos de pandemia.

TyC Sports es un canal argentino con operaciones por cable encargado de la transmisión de los mejores eventos deportivos en el planeta como la Champions League, Superliga Argentina, entre otros. Como era de esperarse, para este año el citado canal ofrece a su audiencia la transmisión de Eliminatorias Qatar 2022.

Según información del diario Clarín, TyC Sports es la primera señal dedicada al deporte en el país. Desde 1994, su pantalla ofrece los acontecimientos deportivos más destacados, como los encuentros de las selecciones nacionales de fútbol y basquetbol, Copa Davis, Mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos, entre otros.

La programación de TyC Sports también incluye ciclos y noticieros deportivos de producción propia. La señal no sólo lidera su segmento sino que se encuentra entre las primeras del cable.

“La señal internacional de TyC Sports llega a los Estados Unidos (donde es recibida por más de 1.300.000 abonados), Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, Panamá, Nicaragua, México, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica y Guatemala. Alrededor de 5.000.000 de hogares en América Latina tienen TyC Sports”, se lee en la página de Clarín.

TyC Sports EN VIVO: sigue la señal del canal argentino y los mejores eventos deportivos en el mundo.

▷ TV Pública

Al igual que TyC Sports, TV Pública te llevará los partidos de Argentina en las Eliminatorias a Qatar. Desde 2020 a 2022, y si es necesario el repechaje, el mencionado canal habilitará su señal para que no te pierdas los encuentros de la Albiceleste ni de ninguna selección de Sudamérica.

Con el debut de Ángela Lerena, la primera mujer que comentará fútbol en TV, mañana desde las 19.00 por Televisión Pública y en las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el territorio.

Desde este jueves a las 19.00, los medios públicos estarán junto a la selección nacional en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

Toda la transmisión se podrá ver por la pantalla tradicional y por streaming, accediendo por www.tvpublica.com.ar. También estará disponible en la plataforma de contenidos públicos Cont.ar.