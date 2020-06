El mundo musical está de luto. Este martes falleció Pau Donés, cantante y compositor español de amplia trayectoria, célebremente recordado por ser el vocalista de la agrupación Jarabe de Palo. Tras una larga batalla contra el cáncer, lamentablemente terminó perdiendo la vida a los 53 años, así lo informo la familia del músico.

Fue un personaje que de alguna u otra forma sintió una conexión por el fútbol, en especial por unos colores que lo solía lucir con orgullo en algunas de sus presentaciones, los del FC Barcelona. Durante una entrevista para Mundo Deportivo el 2017, admitió que no era muy futbolero, pero si sentía una gran pasión por el Barça y Messi.

“No soy muy muy futbolero aunque sí me gusta el fútbol. Lo que sí soy es bastante culé. Muy del Barça y muy de Leo Messi, es bestial, es un jugador alucinante. Cada vez que no marca lo defenestran y cuando vuelve a marcar lo vuelven a endiosar. No sé si ganaremos la Liga pero este año ha hecho cosas bestiales”, señaló en aquel entonces el cantante originario de la localidad española de Montanuy.

Pau Donés también demostró que estaba al día con las noticias que giraban entorno al mundo culé e incluso dejó su posición tras anunciarse la salida de Luis Enrique del banquillo barcelonista. “Luis Enrique es un gran entrenador. Realmente me sabe mal que se vaya porque debe estar hasta las narices de tanta presión, pero es un grandísimo entrenador. Un tío magnífico, serio, y un apasionado del futbol. Qué pena que se vaya, en serio”, añadió.

UN RECUERDO PARA SIEMPRE

Cuando ya se encontraba luchando contra el cáncer (2017) tuvo la oportunidad de llegar hasta al Camp Nou junto a un muchacho llamado Marc, quien también batallaba con la enfermedad. "Fue muy especial. Quisimos llevar a Marc al futbol y el Barça nos atendió muy bien, nos invitó al palco y nos trató de maravilla. Les estamos muy agradecidos y estos temas los llevan muy bien. Noté un gran compromiso social”, relató.

