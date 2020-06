Lautaro Martínez está cada vez más cerca de ser jugador del FC Barcelona. No solo lo dice la prensa española e italiana, también lo reconoce un importante dirigente del Inter de Milán, que explica que si los azulgranas pagan la cláusula de rescisión del delantero argentino, este terminará jugando en Camp Nou en el 2020-21.

En entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’, Giuseppe Marotta, director general del equipo lombardo, aclaró que de parte del Inter no existe voluntad de vender al argentino, pero que si termina saliendo, el ‘Neroazzurro’ compensará su partida con el fichaje de otro delantero de primer nivel.

“El club no desea vender a Lautaro. Es joven, tiene futuro y es un elemento clave para Conte pero hay una cláusula. No sé qué piensa el Barcelona, ​​quizás también tengan alternativas. Espero que no paguen la cláusula. Si Lautaro se va, llegará un jugador de primer nivel”, aseguró Marotta.

“En este mercado, a nivel europeo, la verdadera dificultad no será tener que comprar, sino poder vender. Diría una cosa en general: operaciones al estilo Neymar, en las que un equipo va y le quita un jugador a otro no se verán en muchos años”, añade sobre el próximo mercado en medio de la pandemia del COVID-19.

Cabe recordar que Lautaro Martínez llegó al Inter de Milán en 2018 desde Racing Club por 25 millones de euros. El delantero argentino, nacido en Bahía Blanca el 22 de agosto de 1997, se formó en Atlético Liniers antes de dar el salto a la ‘Academia’. Ya ha jugado la Copa América con la Albiceleste.

Hasta el momento, el ‘Toro’ ha marcado 27 goles en 69 partidos que lleva con la camiseta del Inter.





