En época de Mundial en Qatar 2022 es imposible no hablar de Edson Arantes do Nascimento, o mundialmente conocido como Pelé. La máxima figura de todos los tiempos en Brasil y el único jugador en la historia en ganar tres Copas del Mundo (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970). El hombre de los 1,282 goles marcó a más de una generación no solo en su país, sino alrededor del mundo del fútbol. Hoy es una leyenda viviente y su historia trasciende el tiempo. Quién hubiera imaginado que el hijo de Joao Ramos do Nascimento, un futbolista que lamentablemente no logró destacar en Brasil, se convertiría en el ‘Rey del Jogo Bonito’.

Como muchos otros casos, la niñez de Pelé no fue fácil, pasó buena parte de su infancia en la precariedad económica, por lo que tuvo que ayudar en casa limpiando botas, luego en una fábrica de zapatos. Pero su ‘magia’ no estaba en sus manos, sino en sus pies, aprendió a patear un balón con mangos, gracias a su padre. De niño ya mostraba ese talento con el balón y fue por insistencia de Waldemar Brito, jugador brasileño que disputó el Mundial de 1934, quien convenció a su madre para que le permitiera al joven ir a Sao Paulo a jugar en Santos. Al tener una delgada complexión, Pelé tuvo que jugar un tiempo en las divisiones inferiores del club. Y ya de joven tendría que sortear sus primeros retos: falló un penal en la final de la categoría Sub 16 y por poco eso lo lleva a abandonar el equipo; sin embargo, decidió seguir y no agachar la cabeza. Su debut oficial llegó el 7 de septiembre de 1956 y anotó un gol. Su momento de exposición llegó a raíz de un torneo organizado en el Maracaná, entre equipos brasileños y europeos. Un 7 de setiembre de 1956, Pelé debutó como futbolista profesional con el Santos en Brasil. (Foto: Archivo) ‘O Rei’ se estrenó con tres goles, su calidad llamó la atención del entrenador de la selección de Brasil, Vicente Feola, quien sin dudarlo lo convocó para una serie de amistosos en 1957 (marcó cuatro goles en dos partidos). Un año después ya estaba en las canchas de Suecia jugando su primer Mundial con solo 17 años. La dupla de Pelé y Garrincha elevó el juego del equipo brasileño, gracias a la dinámica fluida y dominadora. En la final, Pelé anotó tres de los cinco goles ante los locales. En su primer Mundial, Pelé ya era una leyenda a nivel mundial, con 17 años, un ‘hat-trick’ en la final y una Copa del Mundo en brazos, muchos cronistas lo comenzaron a llamar ‘O Rei’. Dos mundiales después (Chile 1962 y México 1970), el ‘Rey’ seguía vigente (12 años de ‘reinado). Anotó en total 12 goles en 14 partidos en mundiales. Su época dorada la vivió en Santos hasta 1974, dejando un legado de 10 Campeonatos Paulistas, cinco Torneos Río-São Paulo, dos Copa Libertadores y dos Copa Intercontinental y el primer Mundial de clubes en 1962. La victoria de Gales sobre Israel les dio el pase para participar del mundial de Suecia en 1958. En la foto, Pelé con solo 17 años ya se lucía en la cancha en un partido entre Brasil y Gales. (Foto: Getty Images) Se retiró ese año (1974); sin embargo, por problemas económicos, tuvo que salir del retiro para fichar un año después por el Cosmos de Nueva York. Su retiro definitivo llegó en 1977 a los 36 años. A lo largo de su carrera, Edson Arantes do Nascimento anotó 1,282 goles y disputó 1,367 partidos. La leyenda que se cansó de imponer récords: máximo goleador con la selección brasileña con 95 goles (77 oficiales), único en ganar tres Mundiales, el hombre de los más de mil goles y otros registros más. Su relación con Perú Durante la época dorada de Pelé, todos los clubes del mundo querían tener algún amistoso con Santos. El equipo brasileño se paseó por varios rincones del planeta jugando contra los mejores planteles, como Real Madrid en el mismo Bernabéu. Tuvieron más de una gira por Europa, pero también se pasearon por Sudamérica y llegaron a Perú, país con el que tuvo una gran relación. El 29 de enero de 1966, el Santos de Pelé jugó contra Alianza Lima en un amistoso donde los ‘íntimos’ cayeron por 4-1, con tantos de Del Vecchio en tres oportunidades y Rodolfo Guzmán . Descontó Víctor Zegarra para Alianza. Un año después, volvieron a jugar el 25 de febrero de 1964, con un resultado más ajustado 3-2 a favor del conjunto de ‘O Rei’. Peixinho, Toninho y Mengalvio anotaron para Santos y Víctor Zegarra, por partida doble, convirtió para los ‘blanquiazules’, pero no solo jugó contra Alianza, tambíen enfrentó a Universitario. En enero de 1970, los ‘cremas’ cayeron 4-1 contra Santos, pero al poco tiempo tuvieron su revancha. Ocurrió cinco meses de que Pelé ganara su tercer Mundial en 1970, los ‘merengues’, que a diferencia de su primer duelo, pudieron alinear a sus seleccionados mundialistas. Los ‘cremas’ tuvieron a Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes, Roberto Chale, Luis Cruzado, Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez entre otros. El resultado aquella vez fue para los ‘cremas’, que vencieron por 3-2 al Santos de Pelé en el Estadio Nacional; los brasileños descontaron gracias Picolé y Edu. Si bien en esa época, Teodoro ‘Lolo’ Fernández ya no estaba en actividad, Pelé en su primera incursión en Perú pudo conocer al máximo ídolo ‘crema’. La relación de Pelé con Perú no solo fue por los amistosos que tuvo con Alianza y Universitario, compartió también camerinos con un exseleccionado, Ramón Mifflin. En el Mundial de México 70, la ‘bicolor’ enfrentó al ‘Scratch’ en los cuartos de final, y aunque el resultado no fue favorable para nosotros (4-2), Mifflin comenzó una larga relación con Pelé tras ese encuentro. Cabe recordar que en ese Mundial, Pelé nombró públicamente a Teófilo Cubillas como su sucesor, cuando el peruano. Mifflin se encargó de marcar a ‘O Rei’ y tras el partido le pidió la camiseta, a lo que el astro brasileño -con una sonrisa- accedió . Tras el Mundial, el peruano fichó por Racing de Avellaneda, pero jugó poco tiempo, porque se unió después al Santos de Pelé. Según reveló el histórico mediocampista a la revista Once en 2020, Pelé fue una de las personas que lo convenció para que fichara por el club brasileño. “Recorrí el mundo con el Santos, salíamos de gira a cada rato, todos querían ver a Pelé. Un gran tipo, muy sensible, el más sencillo del mundo, siempre me protegió, hasta hoy seguimos en contacto”, señaló Mifflin a Once. En 1975, y luego de volver del retiro, Pelé fichó por el Cosmos de Estados unidos y en una de sus visitas a Brasil, ‘O Rei’ le dijo a Mifflin que fuera con él a jugar a Nueva York. “Un día vino a visitarme y me dijo: ‘Alista tus cosas que te vas conmigo a Estados Unidos”, recordó el exseleccionado, en 2018. Mifflin, en foto del Archivo Histórico de El Comercio, con la camiseta de Pelé. Al lado. el legendario O'Rei. (Foto: El Comercio/ AFP) Su partido más difícil Aunque Pelé ha sufrido diferentes lesiones a lo largo de su vida, como sus múltiples cirugías de cadera (una de ellas reconoció que fue un ‘error’, ya que lo dejó con poca movilidad), su partido más difícil comenzó el año pasado. Su avanzada edad (82 años) lo puso más vulnerable a otras enfermedades y en 2021 tuvo que acudir recurrentemente al hospital para tratarse de un tumor en el colón (señalan que tiene tumores en otros lados, como intestino, pulmón e hígado). Este año se filtró, según medios brasileños, que Pelé padece cáncer y su estado estaría más susceptible. Hoy, las alarmas en Brasil, volvieron a activarse tras una nueva hospitalización en San Paulo. De acuerdo a ESPN Brasil, Pelé fue internado por una ‘hinchazón general’ en medio de su tratamiento contra el cáncer. Eso sí, horas después su hija aseguró que se trató de una “regulación de la medicación”. Hija de Pelé informó sobre estado de salud del 3 veces campeón del mundo. (Foto: Instagram) “Hola mis amigos. Mucha alarma en los medios hoy con respecto a la salud de mi padre. Está en el hospital regulando la medicación. Algunos de mis hermanos están visitando Brasil. Ahora hay una emergencia o una nueva predicción terrible. Estaré allí para Año Nuevo y prometo publicar algunas fotos. ¡¡Realmente y verdaderamente, apreciamos la preocupación y el amor!!”, escribió en sus redes sociales Kely Nascimiento, hija de Pelé, pidiendo tranquilidad.

