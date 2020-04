Tal vez muchos no lo sabían o ya lo habían olvidado, por lo que aclaró toda duda. Pelé siempre ha sido visto como el máximo referente histórico de Santos, donde brilló como jugador y merecidamente goza de esa etiqueta, pero el triple campeón del mundo (1958, 1962, 1970) es hincha desde pequeño del Vasco da Gama.

‘O Rei’, dos veces campeón con el ‘Peixe’ en la Copa Libertadores, aclaró cuál es el equipo de sus amores en una reciente entrevista.

“La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama), me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco”, reconoció en una diálogo con el canal de Youtube, Pilhado.

Asimismo, agregó: “No fui, soy vascaiano. Por si no se acuerdan soy de Vasco”. En ocasiones el fútbol puede ser irónico e ilógico, Pelé marcó su gol mil de toda su carrera profesional al Vasco de Gama el 19 de noviembre de 1969 en el Maracaná ante más de 65 mil personas.

“Tuve la oportunidad de usar la camiseta de Vasco en Maracaná, en una especie de partido amistoso, una combinación de Santos y Vasco. Pero si tuviera que elegir un equipo para competir en campeonatos oficiales sería Vasco, sí. Excepto Santos, por supuesto”, expresó en una entrevista pasada.

