La paralización del fútbol a causa del coronavirus parece no haber golpeado la economía del FC Barcelona. Al menos no tanto en materia de fichajes. A pesar de que tendrá menos presupuesto para entrar al mercado de verano, en Camp Nou no dejan de soñar con Lautaro Martínez y Neymar.

Según el diario ‘Sport’, la institución catalana ya sabe la fórmula para fichar a ambos. En el caso del delantero argentino, a los azulgranas no les quedará otra opción que poner jugadores sobre la mesa para abaratar la cláusula de 111 millones de euros que el ‘Toro’ tiene en el Inter de Milán.

El equipo lombardo gusta de jugadores como Arthur, Ivan Rakitic y Arturo Vidal, por lo que el intercambio de figuras sería la clave para afrontar la llegada de Lautaro. No se descarta que, además de los citados futbolistas, el Barça tenga que hacer otro pago para cubrir el monto de la cláusula del de Bahía Blanca.

“La idea del club es rebajar los 111 millones de euros de la cláusula de salida del argentino hasta con tres futbolistas. Y el Inter ha escuchado, ya que le será muy complicado ir al mercado, por lo que ésta podría ser una solución idónea para todas las partes”, publica la citada fuente.

Con Neymar, un poco más difícil

Si bien el crack brasileño le ha dejado claro al PSG que no quiere seguir vistiendo su camiseta, en París no le dejarán la vía libre para volver al Camp Nou. En primer lugar, tasarán al de Sao Paulo en 160 millones de euros y luego evaluarán los nombres de los jugadores que el Barcelona piensa incluir en la negociación.

Tal como apunta la citada fuente, Griezmann, Dembélé, Coutinho , Semedo o Umtiti serían los jugadores con los que el Barcelona buscará abaratar la ‘operación Neymar’. Ninguno de los citados futbolistas son prioridad en Camp Nou, por lo que sus salidas, para concretar la vuelta del brasileño, definitivamente gusta a los culés.





