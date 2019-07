Perú vs. Brasil: chocan en el estadio Maracaná por la gran final de la Copa América

Perú vs. Brasil EN VIVO | VÍA AMÉRICA TV GO | VÍA DIRECTV SPORTS | ONLINE | VER GRATIS | EN DIRECTO | Perú vs. Brasil cerrarán la Copa América en un duelo de infarto por la final del certamen que se jugará en el histórico estadio Maracaná. Al parecer, ambas selecciones no harán modificaciones en la oncena inicial para afrontar este duelo.

La 'bicolor' y la 'verdeamarela' cuentan con un plantel experimentado, lo cual le da la confianza a sus respectivos entrenadores para salir a pelear por el título de la Copa América. Sin embargo, solo uno se quedará con el trofeo y le dará una alegría a su hinchada.

Perú vs. Brasil se enfrentarán este domingo 7 de julio. El escenario deportivo que albergará este atractivo encuentro será el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El encuentro por la final de la Copa América está programado a las 3:30 p.m. (hora peruana).

Nadie se quiere perder este esperado encuentro, es por eso que GOLPERU y DIRECTV serán los encargados de la transmisión de la final de la Copa América. Mientras que las incidencias y el minuto a minutos podrás seguirlos a través de DEPOR.COM.

Es la segunda vez que Perú y Brasil se volverán a ver las caras en la presente edición de la Copa América. La primera vez fue por la fase de grupos, donde la 'Canarinha' venció a la 'bicolor'. Pero, en esta ocasión, la Selección Peruana quiere cambiar la historia y dar el golpe en el Maracaná.

Al parecer, los estrategas de ambos planteles mandarían a la cancha al mismo once que alinearon en el partidos por semifinal de la Copa América. Con Paolo Guerrero a la cabeza, el 'Tigre' intentará cobrarse la revancha frente al equipo de Tité. En esta oportunidad, Zambrano se hará presente en la defensa peruana.

La Selección Peruana clasificó a la final de la Copa América, luego de golear 3-0 a Chile en la semifinal. Brasil, por su parte, consiguió su pase tras vencer 2-0 a Argentina.

Perú vs. Brasil: posibles alineaciones

Perú : Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva y Paolo Guerrero.



Brasil: Alisson Becker, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Arthur, Coutinho, Everton, Gabriel Jesús y Firmino.

Perú vs. Brasil: así pagan las casas de apuesta



Casa de apuesta Venezuela Empate Perú Te Apuesto 1.42/td> 4.50 7.50 Bet 365 1.30 5.00 11.00 Betsson 1.30 5.45 12.50 Inkabet 1.40 4.50 7.50

Perú vs. Brasil: horarios en el mundo

15:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:00 horas - Reino Unido

22:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Perú vs. Brasil: últimos cinco enfrentamientos

22/06/19 Perú 0 - 5 Brasil

15/11/16 Perú 0 - 2 Brasil

12/06/16 Brasil 0 - 1 Perú

17/11/15 Brasil 3 - 0 Perú

14/06/15 Brasil 2 - 1 Perú



Perú vs, Brasil: canales de TV en el mundo

Perú: América TV, DirecTV

Brasil: SporTV, Globo

Argentina: DirecTV, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Colombia: Caracol, DirecTV

Ecuador: Canal del Futbol, Teleamazonas, DirecTV

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, RPC

Uruguay: vera+, TCC, DirecTV

Venezuela: TVes, Venevision, DirecTV

