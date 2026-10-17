Chivas de Guadalajara y Tigres UANL medirán fuerzas este sábado 17 de octubre en partido válido por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco. Mira el encuentro Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL en vivo y en directo por la señal de Prime Video, duelo que se vivirá a partir de las 18:07 horas Centro de México / 8:07 pm ET / 5:07 pm PT. El último cruce oficial entre ambos clubes en casa del Rebaño Sagrado se dio en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, donde los locales eliminaron a los auriazules con un contundente 2-0.
¿Cómo ver Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por Liga MX?
Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir todo los partidos como local de las Chivas de Guadalajara en México. Por esta razón, si deseas ver el juego del Rebaño Sagrado frente a las Águilas, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Sin embargo, si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días.
Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:
- Entra a WWW.PRIMEVIDEO.com
- Dar clic en empieza tu periodo de prueba de 30 días gratis
- Ingresa a crear tu cuenta de Amazon, completa tus datos personas e ingresa un método de pago
- ¡Listo! Ya puedes disfrutar del partido y más contenido de Prime VIDEO
¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?
- Televisor Smart TV
- Televisor Fire TV
- Teléfono celular
- Tablets
- PC (en el sitio web oficial de Prime Video)
Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por Liga MX
- Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026
- Partido: Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL, por la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX
- Hora: 18:07 del Tiempo de Centro (8:07 pm ET / 5:07 pm PT)
- Canal de TV / Streaming: Prime Video
- Lugar: Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (México)