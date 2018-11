PSG vs. Napoli EN VIVO vía ESPN | Ver fútbol en vivo entre PSG. vs. Napoli por la cuarta fecha del Grupo B de la Champions League en el Stadio San Paolo, será transmitido este martes 6 de noviembre desde las 3:00 pm. (hora de Perú, Colombia, México), 5:00 pm. (hora de Argentina, Chile y Brasil) y 9:00p pm. (hora de Francia e Italia) por la cadena televisiva de ESPN 2 y DirecTV Sports en todo Latinoamérica, excepto Brasil que será por Esporte Interativo Plus. En México y Centroamérica por ESPN Norte, en Estados Unidos por Univisión Deportes, en España por Movistar+ y beIN LaLiga en España. En Reino Unido por BT Sport Extra, en Alemania y Japón por DAZN, en Francia por RMC Sport y en Italia por SKY Go. ‘Les Parisiens’ y ‘Los Azzurris’ se cruzarán en el San Paolo de la ciudad de Napoli donde el equipo de Carlo Ancelotti buscará aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos y estar en la zona de clasificación a la siguiente fase.

Depor te trae la mejor transmisión en vivo y en directo del PSG vs. Inter por la cuarta fecha de la Champions League , que será transmitido vía online en plataformas streaming y canales de televisión pagado como ESPN 2 y DirecTV Sports. Si en tu país no se televisa, puedes seguir con nosotros el antes, durante y después, el minuto a minuto, los goles, los videos, jugadas polémicas, declaraciones y más detalles que debes conocer en la web principal.

PSG vs. Napoli EN VIVO ONLINE | El equipo napolitano logró un empate agónico por 2-2 ante PSG en el Parque de los Príncipes en la tercera fecha de la Champions League por la disputa del primer lugar; sin embargo, la revancha será este martes 6 de noviembre desde las 3:00 pm. donde ambos clubes buscarán acomodarse en la zona de clasificación, considerando que Liverpool puede asegurar la llave esta semana.

El PSG , puntero solitario, invicto y con puntaje perfecto tras 12 jornadas de la Ligue 1 de Francia, va a Napoli en busca de los puntos perdidos en París para no complicar su boleto a octavos de final.

El equipo que lideran Neymar y Kylian Mbappé, y que está bajo la dirección técnica del alemán Thomas Tuchel, viene de derrotar por 2-1 al Lille, aunque esta temporada están enfocados en lograr el ansiado título de la ChampionsLeague.



El grupo C lo lidera el Liverpool con 6 puntos (visita al Estrella Roja este martes), le sigue Napoli con 5, PSG tiene 4 y Estrella Roja es colero con una sola unidad.

PSG VS. NAPOLI: ALINEACIONES POSIBLES

PSG : Gianluigi Buffon, Thiago Silva, Thomas Meunier, Marquinhos, Juan Bernat, Thilo Kehrer, Ángel Di María, Marco Verratti, Julian Draxler, Neymar, Kylian Mbappé.





: Gianluigi Buffon, Thiago Silva, Thomas Meunier, Marquinhos, Juan Bernat, Thilo Kehrer, Ángel Di María, Marco Verratti, Julian Draxler, Neymar, Kylian Mbappé. Napoli : Orestis Karnezis, Nikola Maksimović, Kalidou Koulibaly, Kevin Malcuit, Elseid Hysaj, Piotr Zieliński, Marko Rog, Fabián Ruiz, Amadou Diawara, Dries Mertens, Lorenzo Insigne.





: Orestis Karnezis, Nikola Maksimović, Kalidou Koulibaly, Kevin Malcuit, Elseid Hysaj, Piotr Zieliński, Marko Rog, Fabián Ruiz, Amadou Diawara, Dries Mertens, Lorenzo Insigne. Estadio : San Paolo, de Nápoles.





: San Paolo, de Nápoles. Árbitro : el holandés Bjorn Kuipers.





: el holandés Bjorn Kuipers. Horario: 15:00 horas (PER, MEX Y COL), 17:00 horas (ARG, CHI y BRA), 21:00 horas (ESP e ITA) y 20:00 horas (GMT).

CÓMO PSG VS. NAPOLI EN VIVO POR TV Y STREAMING

Cuándo y dónde ver TV en vivo el PSG vs. Napoli por Champions League , es bueno saber la guía internacional con los horarios y los canales de televisión por país que transmiten en vivo y en directo online la cuarta fecha de la Champions League 2018-2019. Por ejemplo, en Francia e Italia los partidos en línea se verán desde las 9:00 pm. A continuación, repasa los horarios y dónde ver fútbol en vivo en TV.

En Francia e Italia, el PSG vs. Napoli en vivo y en directo será televisado el martes 6 de noviembre a las 21:00 horas por la señal de ESPN 2, excepto Brasil que lo verá por Esporte Interativo Plus. En México y Centroamérica por ESPN Norte. En Estados Unidos por Univisión Deportes. En España por Movistar+. En Reino Unido por BT Sport Extra. En Alemania y Japón por DAZN. En Francia por RMC Sport. En Italia por SKY Go. Streaming internacional HD por UEFA Champions League App. Además, ofrecerán también el partido en Internet y con acceso desde cualquier PC/MAC, tablet o smartphone. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el PSG vs. Napoli por la fecha 4 del grupo B de la Liga de Campeones.

Por otro lado, en pleno siglo XXI, donde el avance tecnológico avanza rápido, los beneficiarios son los usuarios que manejan móviles, tablets y cualquier otro dispositivo con Internet. De esta manera, para ver fútbol en vivo como el PSG vs. Napol i por Champions League , existen diferentes plataformas y apps que tiene Movistar (si te encuentras en España), que cuenta con el sistema de Yomvi, mientras que beIN LaLiga posee el sitio beIN Connect.

Las aplicaciones móviles mencionadas son disponibles para iOS y Android, que funcionan de la misma manera si previamente haces una suscripción con un usuario y contraseña. Lo introduces y automáticamente tienes acceso a los partidos online.

PSG VS. NAPOLI EN VIVO: HORARIOS Y CANALES DE TV

A continuación, conoce las horas y canales de televisión donde podrás ver fútbol en vivo como el PSG vs. Napoli en vivo y en directo desde el Sao Paolo por la cuarta fecha de del Grupo C de la Champions League.

Argentina: 17:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Brasil: 18:00 horas vía Esporte Interativo Plus

Canadá: 15:00 horas sin confirmar

Chile: 17:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Colombia: 15:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Ecuador: 15:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Estados Unidos: 15:00-12:00 horas vía Univisión, Univisión Deportes

México: 14:00 horas vía ESPN Norte y DirecTV Sports

Paraguay: 17:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Perú: 15:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

Uruguay: 17:00 horas vía ESPN 2 y DirecTV Sports

España: 21:00 horas vía Movistar+

Italia: 21:00 horas vía SKY Go

Reino Unido: 21:00 horas vía BT Sport Extra

Francia: 21:00 horas vía RMC Sport

Alemania: 21:00 horas vía DAZN

ÚLTIMOS PARTIDOS DEL NÁPOLI

07/10/18: Napoli 2-0 Sassuolo – Serie A

2-0 Sassuolo – Serie A 20/10/18: Udinese 0-3 Napoli – Serie A

– Serie A 24/10/18: PSG 2-2 Napoli – Champions League

– Champions League 28/10/18: Napoli 1-1 Roma – Serie A

1-1 Roma – Serie A 28/10/18: Napoli 5-1 Empoli – Serie A

ÚLTIMOS PARTIDOS DEL PSG

07/10/18: PSG 5-0 Olympique Lyon – Ligue 1

5-0 Olympique Lyon – Ligue 1 20/10/18: PSG 5-0 Amiens SC – Ligue 1

5-0 Amiens SC – Ligue 1 24/10/18: PSG 2-2 Napoli - Champions League

2-2 Napoli - Champions League 28/10/18: Olympique Marsella 0-2 PSG

02/11/18: PSG 2-1 Lille – Ligue 1

CONOCE EL STADIO SAN PAOLO EN GOOGLE MAPS