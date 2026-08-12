vs. se enfrentaron este miércoles 12 de agosto en el Estadio de Riazor, en un nuevo encuentro amistoso internacional válido por el . ¿En qué canales viste la transmisión? La cobertura para los aficionados fue en DIRECTV y su plataforma de paga DGO. Ojo, te recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV u otras plataformas no autorizadas. ¿A qué hora inició el partido? A las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 1:00 p.m. en México; 4:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; y a las 9:00 p.m. (19:00 h) en España.

Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en amistoso por DGO (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Deportivo La Coruña en amistoso por DGO (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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