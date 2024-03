En el Estadio DRV PNK, Inter Miami vs. New York City se enfrentarán por la jornada 6 del grupo de la Conferencia Este de la MLS. El encuentro, que no contará con la participación de Lionel Messi debido a una lesión, pero sí con la de Luis Suárez, será crucial si las ‘Garzas’ desean asegurar el primer lugar. Este partido comenzará a las 6:30 de la tarde (hora de Perú) y se transmitirá a través de MLS Season Pass de Apple TV para América Latina. Recuerda que en Depor, puedes mirar el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Con Luis Suárez, desde el arranque Inter Miami se enfrentará a New York City en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Conferencia Este de la MLS, el cual se llevará a cabo en el DRV PNK Stadium. Las ‘Garzas’, que tuvieron un inicio de temporada en torneo estadounidense lleno de incertidumbres, sin embargo logaron recuperarse y mantienen una racha positiva que los coloca en el segundo lugar de su grupo con 11 puntos.

Como se recordará, Lionel Messi estará ausente en este encuentro debido a que está en proceso de recuperación tras sufrir una lesión en el isquiotibial derecho el 13 de marzo durante el partido contra Nashville en los cuartos de final de la Concachampions 2024. Desde ese incidente, Messi no regresó a la acción en el terreno de juego, no obstante, los hinchas de La Florida tendrían buenas noticias.

Aunque se vio obligado a retirarse de la gira de amistosos con la Selección Argentina, Messi regresó a los entrenamientos con el Inter Miami el pasado miércoles 20 de marzo y lo hizo con trabajos diferenciados. Según algunas imágenes, el argentino realizó ejercicios de trote suave y algunos movimientos para reintegrarse gradualmente al equipo. Se espera que esté listo para el partido de la Concacaf Champions Cup contra el Monterrey de México.

Por otro lado, el equipo neoyorquino no atraviesa por su mejor momento, ya que perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, lo que lo coloca en las últimas posiciones de la tabla en el certamen norteamericano. Este enfrentamiento contra el equipo de Miami será crucial para poner fin a esta racha de resultados negativos y salir de la decimocuarta posición en la que se encuentran con solo 3 unidades.





¿A qué hora juegan Inter Miami vs. New York City?

Este sábado 30 de marzo, Inter Miami y New York City se enfrentan en una nueva jornada de la MLS. Si estás interesado en ver este partido desde el inicio, te proporcionamos los horarios del encuentro, aunque debes tener en cuenta que estos pueden variar según el lugar donde te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Ecuador y Colombia, el partido comenzará a las 6:30 p.m., mientras que en Argentina, Uruguay y Chile dos horas más tarde, es decir, a las 8:30 p.m.





¿En qué canales ver Inter Miami vs. New York City?

Si tienes planeado ver el partido entre Inter Miami vs. New York City y no quieres perderte ni un minuto de este emocionante encuentro, te compartimos el canal donde podrás verlo GRATIS y EN VIVO. Hasta la fecha, se sabe que MLS Season Pass de Apple TV será la única plataforma donde se transmitirá este enfrentamiento de manera legal. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde juegan Inter Miami vs. New York City?

El partido entre Inter Miami y New York City por la MLS se llevará a cabo en el Estadio DRV PNK, un recinto dedicado al fútbol ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Este estadio es propiedad del equipo de las ‘Garzas’, donde juegan Lionel Messi y Luis Suárez. Tiene una capacidad para albergar a 19,100 aficionados.

El nuevo estadio en el que jugará Messi de local no se parece en nada a los predios donde competía hasta ahora.





