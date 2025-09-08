El Estadio Rommel Fernández será el escenario del partido entre Panamá y Guatemala el próximo lunes 8 de septiembre a las 20:30 horas, en el marco de la segunda jornada de la ronda final de las eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial de la FIFA 2026. Los Canaleros vienen de un empate sin goles contra Surinam en su debut, y los Chapines llegan tras una derrota 0-1 frente a El Salvador. A continuación, te comparto la lista de horarios para ver el partido en vivo online por TV y streaming online.
A qué hora juega Guatemala vs. Panamá por las Eliminatorias
A partir de las 19:30 (hora de Ciudad de Guatemala) y 20:00 (hora de Ciudad de Panamá) iniciará el partido entre ambas selecciones por la segunda ronda del grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión oficial para Guatemala estará a cargo de Tigo Sports, mientras que en Panamá se verá en señal abierta por Canal 13 de Telemetro.
Si te encuentras en los Estados Unidos, podrás seguir el partido entre Guatemala vs. Panamá a partir de las 6:30 p.m. PT / 7:30 p.m. MT / 8:30 p.m. CT / 9:30 p.m. ET por la señal de Peacock, Universo, TeleXitos, CBSSN y Fubo Sports.
|Países
|Horario
|España
|3:30 a.m. (9 de septiembre)
|Estados Unidos
|6:30 pm PT / 7:30 p.m. MT / 8:30 p.m. CT / 9:30 p.m. ET
|México
|7:30 p.m.
|Costa Rica
|7:30 p.m.
|Guatemala
|7:30 p.m.
|El Salvador
|7:30 p.m.
|Honduras
|7:30 p.m.
|Nicaragua
|7:30 p.m.
|Colombia
|8:30 p.m.
|Perú
|8:30 p.m.
|Ecuador
|8:30 p.m.
|Panamá
|8:30 p.m.
|Puerto Rico
|9:30 p.m.
|Chile
|9:30 p.m.
|Rep. Dominicana
|9:30 p.m.
|Cuba
|9:30 p.m.
|Venezuela
|9:30 p.m.
|Bolivia
|9:30 p.m.
|Argentina
|10:30 p.m.
|Paraguay
|10:30 p.m.
|Uruguay
|10:30 p.m.
|Brasil
|10:30 p.m.