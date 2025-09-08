Guatemala disputará su segundo compromiso en el Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 visitando a la selección de Panamá, en un duelo clave que se jugará este lunes 8 de septiembre (19:30 horas de Ciudad de Panamá ; 9:30 pm ET / 6:30 pm PT) en el Estadio Rommel Fernández. La Azul y Blanco buscará dar la sorpresa como visitante y sumar unidades valiosas ante un rival que parte como favorito en casa, en un encuentro que promete gran intensidad y emocionante disputa por los puntos.

¿Quieres ver el juego de Los Chapines en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial EN VIVO para el público guatemalteco estará a cargo de TiGo Sports, disponible para los clientes del servicio TiGo Star. Aquí te contamos los números de los canales de TV.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Guatemala en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 : señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.

: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo. Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Programación de TiGo Sports Guatemala hoy, lunes 8 de septiembre 2025

05:00 – Tigo Sports Noticias

06:00 — 100% Fitness

06:30 — Aurora vs. Malacateco

08:30 – El Chiringuito TV

11:30 — Tigo Sports Noticias

11:30 – En La Jugada

12:30 – A otro nivel

13:30 – Vida Fit

14:00 – 100% Fitness

14:30 – Pasión por Guatemala

15:00 – Pasión azul y blanco

15:30 – Tigo Sports Noticias

18:30 – Panamá vs. Guatemala (Previa)

19:30 – Panamá vs. Guatemala (En vivo)

22:30 – En La Jugada

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : lunes 8 de septiembre de 2025

: lunes 8 de septiembre de 2025 Hora (Guatemala) : 19:30

: 19:30 Hora (EE. UU.) : 9:30 pm ET / 8:30 pm CT / 6:30 pm PT

: 9:30 pm ET / 8:30 pm CT / 6:30 pm PT Canal (Guatemala) : Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports

: Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports Streaming (Guatemala) : app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital

: app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital Estados Unidos : CBS Sports Network y Telemundo; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados

: CBS Sports Network y Telemundo; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados Lugar : Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá (Panamá)

: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá (Panamá) Árbitro: Said Martínez (Honduras)