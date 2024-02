¡Toma nota! Inter Miami vs. Newell’s se miden este jueves 15 de febrero, en el marco de un amistoso internacional. El equipo de Lionel Messi recibirá a los ‘Leprosos’ en su último encuentro de preparación previo a iniciar la temporada 2024, en la que buscará hacerse con el título de la MLS. Como sabemos de la importancia de este encuentro, en los siguientes párrafos te daremos a conocer todos los detalles, así como la programación del próximo reto de la ‘Pulga’.

Luego de su breve gira por Asia, las ‘Garzas’ retornaron a los Estados Unidos para trabajar en lo que será el partido ante la escuadra argentina, el mismo que tendrá lugar en el DRV PNK Stadium. En su último cotejo, el equipo norteamericano no pudo ante Vissel Kobe, cayendo por 4-3 en penales.

Previo a este último cotejo, Inter Miami pudo derrotar por 4-1 a Hong Kong XI, mientras que Al-Nassr, sin Cristiano Ronaldo, lo goleó por 6-0. Del mismo modo, Al-Hilal también venció a Lionel Messi y compañía con un resultado de 4-3.

Mientras que la ‘Lepra’ llega con la moral a tope este amistoso. En el último fin de semana, lograron imponerse por 1-3 a Unión Santa Fe, por la Copa de la Liga Profesional Argentina. Antes de eso, también sumaron tres triunfos en el mismo torneo frente a Belgrano (1-0), Lanús (0-2) y Central Córdoba (0-1).

Cabe destacar que este encuentro se dio por iniciativa de Inter Miami, según lo revelado por el presidente de Newell’s, Ignacio Astore. “La idea del partido surgió desde Miami, nos llegó directamente la invitación formal desde allá. Seguramente Leo y Martino tuvieron mucho que ver en todo esto”, mencionó en una entrevista en octubre pasado.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Newell’s?

Inter Miami vs. Newell’s se enfrentan en un amistoso internacional. El compromiso se jugará el jueves 15 de febrero desde las 7:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 9:30 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 1:30 a.m. (del día viernes).

¿En qué canales ver Inter Miami vs. Newell’s?

El partido Inter Miami vs. Newell’s será transmitido por la señal exclusiva de MLS Season Pass (Apple TV) para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





