Este viernes 5 de junio, desde el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, mira la transmisión del partido Paraguay vs. Nicaragua por amistoso internacional válido por fecha FIFA de cara al Mundial 2026. Los albirrojos ultiman detalles de su preparación para la cita mundialista, en lo que será su regreso tras una prolongada ausencia de 16 años. A continuación, consulta a qué hora inicia y qué canales van a transmitir Paraguay vs. Nicaragua.
¿A qué hora juega Paraguay vs. Nicaragua hoy por amistoso FIFA al Mundial 2026?
La transmisión del partido Paraguay vs. Nicaragua se podrá ver a partir de las 5:30 p.m. Bogotá o 6:30 p.m. Tiempo del Este en Florida (ubicación del partido). Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este amistoso internacional entre los colombianos y croatas.
- Argentina: 7:30 p.m.
- Bolivia: 6:30 p.m.
- Chile: 7:30 p.m.
- Ecuador: 5:30 p.m.
- España: 0:30 a.m. (sábado 6 de junio)
- México: 4:30 p.m.
- Estados Unidos: 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT
- Perú: 5:30 p.m.
- Paraguay: 7:30 p.m.
- Uruguay: 7:30 p.m.
- Venezuela: 6:30 p.m.
¿Qué canal transmite Paraguay vs. Nicaragua EN VIVO por amistoso rumbo al Mundial 2026?
La transmisión del juego de Paraguay vs. Nicaragua podrás disfrutarla a través de la señal de TiGo Sports y la aplicación APF TV (online) para seguirlo desde el territorio paraguayo.
De otro lado, si te encuentras en Nicaragua, podrás ver el partido de Paraguay vs. Nicaragua a través de la señal de NicaSports.
Estos son todos los canales que vas a tener a disposición para seguir el amistoso de Paraguay-Nicaragua. Recuerda que también puedes utilizar una VPN para seguir las señales de TiGo Sports y NicaSports en caso quieras seguir el minuto a minuto desde el extranjero.