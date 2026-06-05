Paraguay enfrentará a Nicaragua el viernes 5 de junio de 2026 a las 6:15 pm ET / 7:15 pm hora de Asunción / 4:15 pm hora de Managua en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, en un partido amistoso válido por fecha FIFA. Este encuentro servirá como la despedida de la Albirroja antes de viajar a Norteamérica para participar en la Copa del Mundo 2026, torneo al que vuelve tras una prolongada ausencia de 16 años. La transmisión para el público paraguayo estará a cargo de TiGo Sports. Aquí te explicaré cómo mirar el partido EN DIRECTO y ONLINE de manera segura y legal.
¿Qué canal transmite Paraguay vs. Nicaragua por amistoso rumbo al Mundial 2026?
Desde Paraguay el partido de despedida de la Albirroja ante Nicaragua previo a su viaje a Norteamérica para el Mundial 2026 se podrá ver por TiGo Sports en televisión y la app de TiGo Play en streaming desde tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.
¿Dónde ver TiGo Sports en vivo, Paraguay vs. Nicaragua por amistoso rumbo al Mundial 2026?
Para poder ver en vivo y en directo cada detalle de los partidos amistosos de la Albirroja rumbo a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, específicamente el partido Paraguay vs. Nicaragua del viernes 5 de junio, puedes hacerlo mediante la señal de Tigo Sports (Canal 100 y Canal 710 en HD) y Tigo Sports + (Canal 101 y Canal 711 en HD), así como sus respectivas plataformas: