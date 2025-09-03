Lionel Messi jugará este jueves 4 de septiembre su último partido en Argentina por Eliminatorias Sudamericanas cuando la Selección enfrente a Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires. Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, el choque se vive como una auténtica despedida para el capitán albiceleste, que suma 112 goles y 193 presencias con la camiseta nacional. A sus 38 años, y después de la reciente caída de Inter Miami en la final de la Leagues Cup, el astro llega rodeado de su familia para vivir una noche cargada de emoción. La expectativa es total: más de 80 mil hinchas agotaron las entradas para ver a Messi en su posible adiós en casa.

¿A qué hora juega y qué canal transmite a Lionel Messi en Argentina vs. Venezuela EN VIVO?

El partido arranca a las 20:30 horas en Argentina. A continuación, los horarios para todos los países de la Conmebol, además de México y Estados Unidos, con sus respectivos canales confirmados:

País Hora local Canal de TV Argentina 20:30 TyC Sports, TV Pública Brasil 20:30 Globo, SporTV Chile 19:30 Chilevisión Uruguay 20:30 AUFTV Paraguay 19:30 Tigo Sports Bolivia 19:30 Tigo Sports Perú 18:30 América TV, Movistar Deportes Ecuador 18:30 El Canal del Fútbol Colombia 18:30 Caracol TV, RCN Venezuela 18:30 Televen, SimpleTV Sports México 17:30 ViX Premium EE.UU. 18:30 ET TyC Sports Internacional, TeleXitos, Universo, Fubo Sports

Lionel Messi juega con Argentina el último partido de unas Eliminatorias al Mundial en calidad de local. (Foto: AFP)

La última función de Lionel Messi en Eliminatorias

Con 112 goles y 193 partidos en la Selección, Messi se erige como el máximo referente de la historia albiceleste. Aunque ha dejado abierta la posibilidad de jugar el Mundial 2026, donde cumpliría 39 años y sería el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, el propio capitán adelantó que este jueves vivirá un momento irrepetible:

“Va a ser un partido muy especial porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, expresó el 10.

El Monumental, con 80 mil entradas agotadas, será el escenario de una fiesta cargada de nostalgia. Los hinchas se preparan para despedir al ídolo que les dio la gloria en Catar 2022, pero también vivió frustraciones profundas, siempre con la camiseta albiceleste sobre los hombros.

Una Vinotinto que quiere arruinar la fiesta

Del otro lado estará Venezuela, dirigida por Fernando “Bocha” Batista, que sueña con lograr por primera vez la clasificación a un Mundial. El técnico argentino fue claro al hablar del partido. “Vengo a arruinarlo (el festejo) en el buen sentido, nosotros nos estamos jugando la clasificación”.

Y no exagera. La Vinotinto llega séptima con 18 puntos, en zona de repechaje, pero con Bolivia (17) pisándole los talones. Su visita a Buenos Aires es decisiva, tanto como el duelo que cerrará el clasificatorio ante Colombia en Maturín.

Así llega la tabla de Eliminatorias Mundial 2026

Argentina : 35 puntos (líder y clasificado)

: 35 puntos (líder y clasificado) Ecuador y Brasil : 25 puntos (escoltas)

: 25 puntos (escoltas) Venezuela : 18 puntos (zona de repechaje)

: 18 puntos (zona de repechaje) Bolivia: 17 puntos (en la pelea)

Posibles alineaciones de Argentina vs. Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, Thiago Almada.DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Cristian Cásseres, Carlos Faya; Eduard Bello, Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo o Telasco Segovia; Salomón Rondón.DT: Fernando Batista.

La selección de Argentina recibe a su similar de Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC