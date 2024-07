Este domingo 14 de julio a las 21:00 horas peninsular se llevará a cabo el partido final de la Eurocopa 2024 desde el histórico Estadio Olímpico de Berlín. España e Inglaterra se enfrentarán por el título delante de más de 74 mil espectadores. Si no te quieres perder del encuentro, revisa la hora en la que inicia el juego y más información a detalle que debes considerar de los equipos.

La Roja de Luis de La Fuente es para muchos la favorita para ganar la final de la Euro 2024. El combinado ibérico se ha posicionado como la selección más destacada del prestigioso torneo de la UEFA debido a su estilo de juego que conquistó a millones de aficionados. En fase de grupos, España es la única selección que logró ganar sus tres partidos.

Mientras tanto, Inglaterra logró clasificarse a su segunda final consecutiva de la Eurocopa y se convierte en apenas la cuarta selección que lo logra. The Three Lions comenzó su participación en el torneo con un triunfo por la mínima sobre Serbia y empató contra Dinamarca y Eslovenia, dándole resultados que le permitieron terminaren el primer lugar del Grupo C.

A qué hora juegan España vs. Inglaterra EN DIRECTO por Eurocopa 2024

El duelo de la final entre España vs. Inglaterra se podrá ver en directo y online a partir de las 3 pm ET (2 pm CT / 1 pm MT / 12 pm PT). Consulta los horarios disponibles para verlo, según el país donde te encuentres.

México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras: 13:00 horas



13:00 horas Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 14:00 horas



14:00 horas Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 15:00 horas



15:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas



16:00 horas Alemania, España, Francia e Italia: 21:00 horas

¿Qué canal transmite España vs. Inglaterra EN DIRECTO ONLINE por la final de la Eurocopa 2024?

España vs. Inglaterra será transmitido este 14 de julio a partir de las 13:00 horas de Ciudad de México; 14:00 horas Bogotá; 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 horas de Madrid. Para mirar la final de la Eurocopa 2024 en los países de Latinoamérica, podrás hacerlo por la señal de ESPN y el servicio streaming de Disney+. Revisa los canales de Estados Unidos, México y más países del mundo.

Países Canales TV Colombia ESPN y Star+ México Sky Sports y Canal 5 Estados Unidos Fox Sports 1 (FS1), fubo TV y ViX Premium Argentina ESPN y Star+ Costa Rica ESPN y Star+ Perú ESPN y Star+ Chile ESPN y Star+ Venezuela ESPN y Star+ Ecuador ESPN y Star+ Uruguay ESPN y Star+ España TVE La 1, RTVE Play, Teledeporte y La 2

Alineaciones posibles del España vs. Inglaterra por la Euro 2024

Teniendo en cuenta estos factores, el once inicial de Luis de la Fuente podría ser el siguiente: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Nico Williams, Lamine Yamal y Morata.



Por su parte, la alineación de Southgate en el encuentro ante Países Bajos fue la siguiente: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Saka, Mainoo, Rice, Bellingham, Foden y Kane.

SOBRE EL AUTOR Ana Paula Rodríguez Bachiller en Periodismo en Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM) con experiencia en periodismo digital. Además, cuento con diploma en Gestión Empresarial e Innovación por Pacífico Business School. Actualmente me desempeño como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.