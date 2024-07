La Eurocopa 2024 llega a su punto álgido con la final entre Inglaterra y España, dos equipos que han demostrado ser los mejores del torneo de selecciones de la UEFA. El partido se jugará este domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín y promete ser un verdadero choque de titanes futbolísticos. Consulta aquí los horarios por país y los canales de transmisión disponibles para que puedas ver este encuentro EN VIVO y ONLINE vía STREAMING.

‘La Roja’ llega a la final con la ilusión de levantar su cuarta Eurocopa y desempatar con Alemania como el país con más títulos continentales. Tras un torneo brillante con seis triunfos en la competición, donde han destacado jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo o Rodri, la selección española que dirige Luis de la Fuente Castillo está a solo 90 minutos de la gloria.

Los ‘Three Lions’ tienen una cuenta pendiente con la Eurocopa, ya que no han ganado el título desde la Copa del Mundo de 1966 de la que fueron anfitriones. Tras un comienzo irregular, la Inglaterra de Gareth Southgate ha ido creciendo a lo largo del torneo y llega a la final en su mejor momento gracias a jugadores como Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka o Jude Bellingham, quienes serán claves para las aspiraciones inglesas.

¿A qué hora empieza el partido Inglaterra vs. España por la final de la Eurocopa 2024 en España?

Si te encuentras en España, te informo que el partido entre Inglaterra y España empieza a partir de las 21:00 horas.

¿A qué hora inicia el partido Inglaterra vs. España por la final de la Eurocopa 2024 en México?

En México, el partido entre Inglaterra y España inicia a las 13:00 en Ciudad de México y 12:00 en La Paz (Baja California Sur) y Tijuana.

¿A qué hora comienza el partido Inglaterra vs. España por la final de la Eurocopa 2024 en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, debes saber que el Inglaterra vs. España comienza a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 en Phoenix y 12:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora empieza el partido Inglaterra vs. España en distintos países del mundo?

Alemania: 21:00

Suiza: 21:00

Austria: 21:00

Francia: 21:00

Portugal: 20:00

Inglaterra: 20:00

Italia: 21:00

Argentina: 16:00

Brasil (Brasilia): 16:00

Uruguay: 16:00

Chile (Santiago): 15:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Paraguay: 15:00

Perú: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Panamá: 14:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canadá: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

¿Cómo ver el partido Inglaterra vs. España por TV y streaming desde España?

Si te encuentras en España, el partido Inglaterra vs. España por la final de la Eurocopa 2024 será transmitido en todo el territorio ibérico por las señales de RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1.

¿Cómo ver el partido Inglaterra vs. España por TV y streaming desde México?

El partido Inglaterra vs. España por el título de la Eurocopa 2024 será transmitido en México por las señales de TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Disney+, ViX, Izzi GO, Sky HD y Canal 5 Televisa

¿Cómo ver el partido Inglaterra vs. España por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Inglaterra vs. España por la final de la Eurocopa 2024 se podrá ver en Estados Unidos a través de las señales de fuboTV, Sling, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, FOX Network, TUDN USA, Univision y SiriusXM FC.

¿Cómo ver el partido Inglaterra vs. España por TV y streaming en otros países?

Alemania: MagentaTV, Servus TV

Argentina: Disney+, ESPN

Australia: Optus Sport

Austria: servustv.com, Servus TV

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Sporza

Bolivia: Disney+, ESPN

Brasil: Disney+

Canadá: CTV App, VIVA, TVA+, TSN4, TVA Sports, CTV, TSN1, TLN

Chile: Disney+, ESPN

China: iQiyi, CCTV-5, Migu, QQ Sports Live

Colombia: Disney+, ESPN

Costa Rica: Disney+, ViX, ESPN

Croacia: HRTi, Arena Sport 1 Croatia

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: dr.dk, TV2 Play Denmark, TV2 Denmark, DR 1, NRK1

Ecuador: Disney+, ESPN

El Salvador: TCS GO, Disney+, ViX, ESPN Norte, Canal 4 El Salvador

Francia: M6.fr, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, Free, 6play, M6, beIN Sports 1

Gran Bretaña: BBC Sport Web, ITVX, BBC iPlayer, STV Player, ITV 1 UK, BBC One, STV Scotland

Honduras: Disney+, ViX, ESPN Norte

Italia: SKY Go Italia, RaiPlay, NOW TV, RAI 1, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Países Bajos: NOS Live

Panamá: Disney+, ViX, ESPN Norte, Flow Sports App, Rush Sports

Paraguay: Disney+, ESPN

Perú: Disney+, ESPN

Portugal: Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1, RTP 1

Uruguay: Disney+, ESPN

Venezuela: Disney+, ESPN