El Estadio Monumental de Maturín será el escenario de un partido cargado de historia y tensión. Este martes 9 de septiembre de 2025, Venezuela recibe a Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. La Vinotinto depende de sí misma: con una victoria asegurará el repechaje intercontinental y mantendrá vivo el sueño de jugar la primera Copa del Mundo de su historia.
Colombia, ya clasificada tras golear a Bolivia, llega más tranquila pero con el objetivo de cerrar con un triunfo que le permita escalar posiciones en el ranking FIFA y mejorar su ubicación en el sorteo. A continuación, te contamos los horarios y canales para seguir este partido decisivo desde Estados Unidos, México y España.
Horario del Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias 2026
- Estados Unidos (ET y Venezuela): 19:30
- Colombia: 18:30
- México (CDMX): 17:30
- Argentina: 20:30
- España (peninsular): 01:30 del miércoles 10
Dónde ver Venezuela vs. Colombia EN VIVO
En Estados Unidos
- Streaming: Fanatiz (cobertura oficial de las Eliminatorias Conmebol).
En México
- Streaming: Se espera transmisión por ViX Plus (a confirmar).
En España
- Canales de TV: M+ Vamos (8 y 53), M+ #Vamos Bar (304), Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118)
Un duelo con sabor a final para Venezuela
La Vinotinto llega golpeada tras el 0-3 contra Argentina, pero mantiene su destino en las manos. Con 18 puntos y un invicto de ocho partidos como local, el equipo de Fernando “Bocha” Batista confía en la jerarquía de Salomón Rondón, máximo goleador histórico, para romper la historia.
Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, tendrá de regreso a Daniel Muñoz y Kevin Castaño y contará con la explosión de Luis Díaz en ataque. Con 25 puntos ya está clasificada al Mundial, pero quiere cerrar estas Eliminatorias con fuerza y apuntar a un mejor lugar en el sorteo.