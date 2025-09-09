Señal de GOL Caracol para ver el partido de Colombia vs. Venezuela, de la última fecha por Eliminatorias 2026. (Foto: AFP / Composición Depor)
Señal de GOL Caracol para ver el partido de Colombia vs. Venezuela, de la última fecha por Eliminatorias 2026. (Foto: AFP / Composición Depor)

Este martes 9 de septiembre se acaban las Eliminatorias 2026 y la selección que dirige Néstor Lorenzo quiere acabar mejor posicionada, algo fundamental de cara al ránking FIFA. Mira el partido de Colombia vs. Venezuela a través de GOL Caracol EN VIVO y EN DIRECTO, que iniciará a partir de las 6:30 p.m. hora de Bogotá, un vibrante encuentro donde la Vinotinto se jugará su clasificación al Repechaje. Por ahora, Colombia marcha quinto con 25 unidades y está a 3 puntos del segundo puesto, Brasil.

GOL Caracol EN VIVO - cómo ver Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias 2026. (Video: @FCFSeleccionCol)
GOL Caracol EN VIVO - cómo ver Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias 2026. (Video: @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS RELACIONADOS