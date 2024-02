Este domingo 11 de febrero, el Colo Colo se enfrentará con Huachipato en un duelo clave por la gran final de la Supercopa de Chile. El partido se encuentra programado para desarrollarse en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El equipo liderado por Jorge Almirón y con el regreso de Arturo Vidal, aspira a conquistar el primer título de la temporada. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales podrás ver el juego.

Tras años vuelve el fútbol al Estadio Nacional de Chile, y también, a los pies de Arturo Vidal como jugador de Colo Colo por la disputa de la Supercopa de Chile ante el campeón Huachipato este domingo, una fiesta que no escapa del pesar por una semana trágica en el país austral con incendios en Valparaíso y la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero.

El torneo marca el inicio de la temporada, una celebración que se esperaba a lo grande, pero que, además de por los acontecimientos ocurridos, también está ensombrecido por una huelga declarada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) que frena el comienzo de la liga chilena la próxima semana.

El partido que enfrenta a los acereros como vencedores de la temporada 2023 y al equipo albo como ganadores de la Copa Chile tendrá una menor asistencia de público, unas 35 mil personas —diez mil menos del aforo del Estadio Nacional— debido a un menor despliegue de custodia de Carabineros que fueron asignados en apoyo de Valparaíso y el funeral de Piñera el viernes.

En lo deportivo, el panorama despierta ilusiones. Será el primer título que dispute Vidal, de 36 años, en su regreso al fútbol chileno y al equipo de su debut luego de 17 años de carrera en Europa y Brasil, así como de la recuperación de una lesión en su rodilla derecha. Su presencia le añade favoritismo a Colo Colo.

La Supercopa de Chile tendrá en Huachipato a un aspirante a su primer trofeo, mientras que Colo Colo pretende sumar su cuarto título, luego de que Magallanes —último campeón de la competencia— perdiera con los albos la oportunidad de defender su título al caer en la final de la Copa Chile, en diciembre pasado.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Huachipato?

Colo Colo vs. Huachipato se enfrentarán en un partido por la final de la Supercopa de Chile. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Nacional de Chile, este domingo 11 de febrero desde las 04:00 p.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 05:00 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 07:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 06:00 p.m.

¿En qué canal ver Colo Colo vs. Huachipato?

El partido Colo Colo vs. Huachipato será transmitido a través de la señal de TNT Sports y Estadio TNT Sports para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





