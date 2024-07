A qué hora juegan España vs. Inglaterra: final de la Eurocopa 2024 en Berlín

La Eurocopa es una de los torneos con mayor prestigio en el mundo y el de la edición Alemania 2024 no es la excepción. Y es que la competencia de la UEFA ha estado regalando grandes partidos, como el que prometen protagonizar este domingo 14 de julio las selecciones de España e Inglaterra por la gran final. Tanto el equipo dirigido por Luis de la Fuente, como el cuadro de Gareth Southgate, respectivamente, salen por el título en el Estadio Olímpico de Berlín. Ante la importancia del encuentro, aquí te dejamos la información que todos los hinchas del fútbol necesitan saber: horarios, canales TV y cómo ver el encuentro.

España regresa a la élite del fútbol europeo, tras doce años, con una impresionante racha de victorias que la han llevado a la final de la Eurocopa 2024 en el Olímpico de Berlín. La selección ha superado todas las expectativas bajo el mando de Luis de la Fuente, quien ha transformado las dudas iniciales en elogios. El triunfo en la Liga de Naciones fue el primer paso hacia este éxito, y ahora, enfrentando a Inglaterra, España busca escribir un nuevo capítulo glorioso en su historia.

Luis de la Fuente, inicialmente cuestionado por su falta de experiencia en grandes clubes, ha demostrado ser el hombre adecuado para revitalizar a la selección española. Con una herencia de Luis Enrique y el surgimiento de talentos como Lamine Yamal, De la Fuente ha sabido evolucionar el estilo de juego, dejando atrás el tradicional ‘tiqui-taca’ y adoptando un enfoque más directo y efectivo. Este cambio de estilo ha sido crucial para recuperar la ilusión de una selección que llegó a la Eurocopa sin ser favorita.

El impacto de jóvenes talentos ha sido significativo. Lamine Yamal, con solo 16 años, ha roto récords y se ha convertido en una estrella emergente. Su gol en las semifinales contra Francia es un testimonio de su enorme potencial. Junto a él, Nico Williams ha mostrado su capacidad en los extremos, mientras que jugadores como Fabián Ruiz y Dani Olmo han asumido roles clave. Olmo, en particular, ha sido fundamental, siendo el primer español en marcar en octavos, cuartos y semifinales.

La trayectoria de España en esta Eurocopa ha sido impecable. Desde el contundente 3-0 contra Croacia en la fase de grupos hasta la dramática victoria sobre Alemania con un gol de Mikel Merino en el minuto 119, la selección ha demostrado su capacidad de superar cualquier desafío. Con un juego más directo y presionante, ha eliminado a todos sus rivales, incluyendo a la poderosa Francia en semifinales. Ahora, enfrenta a Inglaterra, un equipo que nunca ha vencido en la Eurocopa.

Por su parte, Inglaterra llega a la final con un historial de altibajos en esta Eurocopa. A pesar de un juego errático y dependiente de individualidades, ha logrado avanzar gracias a momentos de brillantez de jugadores como Jude Bellingham y Bukayo Saka. El técnico Gareth Southgate ha experimentado con diferentes alineaciones y tácticas, encontrando finalmente un equilibrio que le ha permitido llegar a la final. Sin embargo, la presión está en ellos para romper una sequía de títulos que dura desde 1966.

España vs Inglaterra se miden por la final de la Eurocopa 2024. (Foto: AFP)





¿A qué hora juegan España vs Inglaterra por final Eurocopa 2024?





El encuentro entre España e Inglaterra de la Eurocopa 2024 está programado para este domingo 14 de julio. El partido comenzará a las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México. Finalmente, a las 9:00 p.m. en España.





¿En qué canales TV ver España vs Inglaterra por final Eurocopa 2024?





El España vs Inglaterra promete ser un duelo intenso de inicio a fin. Este juego será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

El Estadio Olímpico de Berlín albergará la final de la Eurocopa. (Foto: Getty Images)





