Este jueves 29 de febrero, se define al nuevo campeón de la Recopa Sudamericana. Fluminense y Liga de Quito se ven las caras en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido de ida dejó un resultado favorable para los ecuatorianos, quienes saldrán a cuidar el marcador para quedarse con la máxima presea. Las acciones inician desde las 7:30 p.m. (hora peruana) con transmisión de ESPN y STAR Plus. No te pierdas todos los detalles del partido en Depor.

Fluminense viene de perder el clásico ante Flamengo (2-0) por el Campeonato Carioca pero en un resultado que no afecta en nada su clasificación a la etapa final del Estadual. Lo cierto es que el Tricolor da Lanjeiras encadenó su segunda derrota oficial consecutiva, tomando en cuenta que días atrás perdió el partido de ida en esta serie de definición de Recopa Sudamericana, en un partido que lo perdieron en la última jugada del partido.

El Fluzão buscará tomarse revancha de las dos finales perdidas ante Liga de Quito, en el 2008 en la final de Copa Libertadores, y al año siguiente la final de Copa Sudamericana, y para ello buscará imponer su localía, allí donde el año pasado venció a Boca Juniors de Argentina (2-1) por la final de Copa Libertadores 2023.

El debut de Josep Alcácer al mando de Liga de Quito se puede decir que fue exitoso tras conseguir su primera victoria oficial, cuando la semana pasada vencieron a Fluminense (1-0) gracias al gol de Alex Arce al marcar en el tiempo adicionado.

Alcácer tiene una dura tarea y más con lo hecho por Zubeldía la temporada pasada, con quien ganaron no solo la Liga Pro de Ecuador sobre Independiente del Valle, sino también la Copa Sudamericana tras ganarle por penaltis al Fortaleza de Brasil (1-1).

Además el entrenador español tiene la misión de mantener la imbatibilidad del Albo en Recopa Sudamericana, la cual ganó en las dos oportunidades que la disputó, primero en el 2009 ante Internacional de Brasil (Global 4-0) y luego en el 2010 ante Estudiantes de Argentina (Global 2-1), disputando un total de cinco partidos ganando cuatro.

¿A qué hora juegan Fluminense vs. Liga de Quito?

El partido Fluminense vs. Liga de Quito está pactado para jugarse este jueves 29 de febrero desde las 07:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En zonas como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el compromiso comenzará a las 09:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 08:30 p.m.

¿En qué canales ver Fluminense vs. Liga de Quito?

Fluminense vs. Liga de Quito será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

¿Dónde juegan Fluminense vs. Liga de Quito?





