Sporting Cristal fue eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores a pesar de la victoria por 3-1 sobre Always Ready (perdió 7-4 en el global). En la noche del martes en el Estadio Nacional, el equipo peruano no pudo remontar la serie ante su par boliviano y solo le queda pensar en el título de la Liga 1 2024. Aunque no fue la jornada soñada, el cuadro rimense pudo comprobar, una vez más, que Martín Cauteruccio sigue en estado de gracia. Y es que el uruguayo volvió a marcar un triplete y ya lleva 17 goles en 7 partidos. Tales números han captado la atención de MisterChip, reconocido periodista deportivo especializado en estadísticas y análisis de datos relacionados con el fútbol.

En una publicación a través de sus redes sociales, el periodista español, cuyo nombre real es Alexis Martín-Tamayo, recordó que Martín Cauteruccio, desde su llegada a Sporting Cristal a inicios de año ya le ha hecho goles a ADT (3), Sport Boys (2), Cienciano (2), Los Chankas (3), Carlos A. Manucci (3) y Always Ready (un gol en la ida y 3 en la vuelta).

Pasando a limpio, el delantero de Sporting Cristal lleva 7 partidos oficiales (5 en Liga 1 y 2 en Copa Libertadores) y ha marcado en todos. El uruguayo lleva 4 hat-tricks y 17 goles (2.42 goles por partido). Como era de esperarse, MisterChip no ha escatimado elogios para el ex Independiente de Avellaneda.

“La cosa se vuelve aún más increíble si tenemos en cuenta que llegó a Perú con una racha final de 15 partidos consecutivos sin marcar para Independiente. No recuerdo un estreno tan salvaje de un jugador con un equipo”, comentó el español, resaltando la excepcionalidad del desempeño de Cauteruccio desde que llegó al Perú.

Su capacidad goleadora y determinación en el terreno de juego lo han convertido en un jugador clave para Sporting Cristal, y su impacto continúa asombrando a hinchas y expertos por igual. Sin duda, Cauteruccio ha demostrado que el talento y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo en el mundo del fútbol.

Los elogios de MisterChip para Cauteruccio por su racha goleadora con Cristal.

¿Qué dice Martín Cauteruccio de su racha goleadora?





Tras el partido ante Always Ready, cuando se le preguntó sobre su buen momento goleador, Cauteruccio expresó su gran satisfacción, pero precisó que es el resultado del trabajo en equipo. También agradeció a los hinchas celestes por su respaldo y expresó su deseo de que continúen brindando ese apoyo.

“Sí muy contento (por la racha goleadora) y reconocimiento a todos mis compañeros que trabajan durísimo para que se me facilite dentro de la cancha. (...) (A los hinchas) apoyo incondicional, es digno de reconocerlo y estamos felices de tener una hinchada como la que tenemos y esperamos que sigan acompañando el resto del campeonato”, dijo el uruguayo.

¿Cómo llegó Martín Cauteruccio a Sporting Cristal?





Cauteruccio fue oficializado como fichaje del equipo celeste el 2 de enero de 2024. El delantero charrúa llegó a Perú en medio de una controversia generada a partir de su salida del Independiente de Avellaneda, pero con ganas de ratificar con goles la confianza depositada en él luego de haber demostrado buen nivel en equipos como Cruz Azul y San Lorenzo, equipo con el cual marcaría el primer hat-trick de la carrera iniciada en 2007 jugando por Nacional.

Con respecto al palmarés de Martín Cauteruccio, destaca su contribución para ganarle la Copa Libertadores 2014 a Nacional de Paraguay, y los títulos nacionales logrados con camiseta del ‘Bolso’, ‘Máquina Cementera’ y el uruguayo 2008-2009.





¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?





Luego de medirse ante el Always Ready, Sporting Cristal deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Atlético Grau, con el que se medirá el sábado 2 de marzo desde la 1:15 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Alberto Gallardo.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en el que el conjunto celeste se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener cuatro partidos ganados y un empate. Su rendimiento le ha llevado a obtener 13 unidades.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

Martín Cauteruccio lleva 17 goles en 7 partidos con el Sporting Cristal entre Liga 1 y Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO