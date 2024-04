¡Atentos! En el Estadio DRV PNK, Inter Miami vs. Colorado Rapids chocarán por la fecha 8 del grupo de la Conferencia Este de la MLS. El duelo podría tener la presencia de Lionel Messi quien se recupera de una lesión. Quien sí estará presente es Luis Suárez, el choque será trascendental si las ‘Garzas’ desean asegurar el primer lugar. El juego inicia desde las 6:30 de la tarde (hora de Perú) y se transmitirá a través de MLS Season Pass de Apple TV para América Latina. Recuerda que en Depor, puedes mirar el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. ¡No te lo puedes perder!

Los de Gerardo “Tata” Martino siguen extrañando a Messi y a mitad de semana perdieron en casa ante Monterrey de México (1-2), por la ida de los cuartos de final en Concacaf Champions Cup.

El resultado llevó a The Herons extender su registro sin victorias a tres partidos (1 empate, 2 derrotas), dos de ellos por una MLS donde de momento se sitúa en el segundo lugar de la Conferencia Este con un punto por debajo de FC Cincinnati, pero con un partido más.

Ahora, si bien a mitad de semana tienen que visitar México, este fin de semana buscará imponer su localía, condición donde solo registra una derrota en sus cuatro partidos ligueros de temporada (2 victoria, 1 empate, 1 derrota).

Los de Chris Armas viene de una victoria en casa ante Los Angeles FC (3-2) en un partido que lo dieron vuelta en los últimos minutos gracias al doblete de Djordje Mihailović. El resultado le permite a los Rapids recuperarse de su derrota en casa ante Houston Dynamo (0-1), y así situarse en el séptimo lugar de la Conferencia Oeste en la Major League Soccer, cuatro puntos por debajo del líder LA Galaxy.

En cuanto a su rendimiento jugando fuera de casa, tomando en cuenta los partidos ligueros de la temporada pasada, el equipo de Colorado solo registra una victoria en los últimos trece, con diez finalizando en derrotas.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Colorado Rapids?

Este sábado 6 de abril, Inter Miami vs. Colorado Rapids se enfrentan en una nueva jornada de la MLS. Si estás interesado en ver este partido desde el inicio, te proporcionamos los horarios del encuentro, aunque debes tener en cuenta que estos pueden variar según el lugar donde te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Ecuador y Colombia, el partido comenzará a las 6:30 p.m., mientras que en Argentina, Uruguay y Chile dos horas más tarde, es decir, a las 8:30 p.m.

¿En qué canales ver Inter Miami vs. Colorado Rapids?

Si tienes planeado ver el partido entre Inter Miami vs. Colorado Rapids y no quieres perderte ni un minuto de este emocionante encuentro, te compartimos el canal donde podrás verlo GRATIS y EN VIVO. Hasta la fecha, se sabe que MLS Season Pass de Apple TV será la única plataforma donde se transmitirá este enfrentamiento de manera legal. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

