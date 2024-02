Inter Miami y Real Salt Lake se verán las caras este miércoles 21 de febrero desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay) por la primera jornada de la Major League Soccer 2024, con la presencia de Lionel Messi de titular. En la siguiente nota conocerás cómo ver la transmisión de este partido y los horarios alrededor del mundo.

Inter Miami llega a este encuentro después empatar 1-1 con Newell’s Old Boys, en un duelo correspondiente a la gira de amistosos que siguió el equipo de Gerardo Martino como preparación para el arranque de la temporada. El gol de los ‘rosados’ lo marcó Shanyder Borgelin, mientras que la ‘Lepra’ consiguió la igualdad a través de la anotación de Franco Díaz.

En la previa de su debut en el campeonato estadounidense, el ‘Tata’ Martino compareció con los medios de comunicación y habló sobre el estado físico de Lionel Messi, quien no completó el compromiso frente al ‘Ñuls’. Si bien fue cambiando a los 60′, el delantero está en óptimas condiciones y será de la partida ante el Real Salt Lake.

“Me encontré con el mismo Messi que llegó a mediados del año pasado, está muy bien, se entrenó muy bien, se recuperó de la inflamación en el aductor, podría haber jugado la totalidad de los minutos con Newell’s si hubiese querido”, sostuvo el estratega de 61 años.

El entrenador argentino confirmó que a lo largo de la temporada deberá dosificar la presencia de la ‘Pulga’ en su alineación titular, pues el calendario estará muy apretado y no quiere arriesgarlo a sufrir sobrecargas innecesarias. Asimismo, hay que tomar en cuenta que la MLS no parará cuando el rosarino esté con Argentina en la Copa América, que precisamente se disputará en Estados Unidos.

“Nosotros no podemos traer a todos los jugadores que queremos, sabemos que en marzo y en junio lo tenemos que reemplazar, el tema es que no tenemos libertad de contratación, por eso tenemos que ajustar el plantel para tener jugadores que nos permitan tener aspiraciones ofensivas cuando él no juega, encontrar alternativas a eso no es fácil”, apuntó.

Finalmente, Martino sostuvo que su plantel sabe perfectamente en qué zonas les conviene que Messi reciba el balón para ser influyente durante el juego. “Lo peor que nos puede pasar es que no toque la pelota. Nosotros tenemos un engranaje que podemos acomodarnos rápidamente al lugar donde él termina, para poder recuperar la pelota con cierta premura”, puntualizó.

Real Salt Lake, por su parte, llega a este partido después de igualar por 1-1 con el Toronto en su último amistoso en la MLS Pre Season. Los directivos por Pablo Mastroeni buscarán meterse nuevamente a los play-offs, tal como sucedió en la temporada pasada, pero esta vez el objetivo será pasar de la primera ronda. En el 2023 quedaron eliminados a manos del Houston Dynamo con un marcador global de 4-3.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Real Salt Lake?

El partido entre Inter Miami y Real Salt Lake se disputará en el DRV PNK Stadium y será transmitido para todo el mundo a través de las plataformas de Apple TV y MLS Season Pass. Si no cuentas con estas alternativas para disfrutar del encuentro de Lionel Messi, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Real Salt Lake?

El partido entre Inter Miami y Real Salt Lake está programado para este miércoles 21 de febrero desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador, Colombia y el estado de Florida (Miami). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves 22.





