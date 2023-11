En medio de la fecha FIFA, River Plate juega amistosos para no perder ritmo de competencia. Martín Demichelis alinea a jugadores que no fueron convocados por sus selecciones. La gira del cuadro ‘millonario’ comenzó enfrentando a Colo Colo, en un partido que terminó con un empate de 2-2. Ahora, viajará a Mendoza para un evento muy especial ya que participará de la fiesta del campeón de la Primera Nacional: Independiente Rivadavia. Bajo el lema “Desafío de Campeones”, los equipos que celebraron en este 2023 disputarán un partido que se podrá ver en la plataforma de STAR+. Entérate en la siguiente nota a qué hora juegan y por qué corre riesgo de ser aplazado el partido.

Con varios cambios respecto a los once que suelen defender la banda roja, Martín Demichelis pondrá varios nombres en cancha que tendrán la oportunidad de demostrar que pueden ser una alternativa. Un equipo que estaría mixeado entre suplentes y jugadores de reserva.

Vale destacar que, debido a las Eliminatorias CONMEBOL, River no podrá contar en toda la gira con jugadores de mucho peso como Franco Armani, Paulo Díaz, Nicolás De La Cruz, Salomón Rondón, Pablo Solari y Santiago Simón. Sumado a estos, Gonzalo Martínez también es baja debido a la lesión que sufrió en el entrenamiento del martes.





¿Por qué corre riesgo de suspensión?

Desde Defensa Civil alertaron a las autoridades de la provincia de Mendoza y a los organizadores del amistoso entre River e Independiente Rivadavia que hay un pronóstico de viento Zonda para la jornada del jueves y que podría alcanzar la categoría de Z4. ¿Qué significa esto? Que podrían haber ráfagas de más de 150 kilómetros por ahora en la zona de la precordillera. Según el pronóstico, esta condición climática se extendería desde el mediodía hasta la medianoche del viernes.

“Hemos hablado con la Dirección General de Escuelas y oportunamente emitirán un comunicado con la decisión que van a tomar. Lo mismo hicimos con el tema deportivo. La función nuestra es informar la situación con el Zonda. En todos los lugares tenemos que estar atentos”, aseguró recientemente Daniel Burrieza, el Director de Defensa Civil de Mendoza, en una entrevista con Radio Mitre de esa provincia.

El inconveniente radica en la fiereza que puede mostrar este tipo de fenómeno meteorológico. Burrieza, sobre esto, explicó: “Hay un promedio de ráfagas que pueden estar por encima de los 60 km/h y seguramente habrá otras que superen los 100 km/h. Esto implica un peligro inminente. Pedimos a la gente mantenerse que no circule, que no esté en la vía pública, que esté a resguardo”.

Defensa Civil comunicó la situación a la Subsecretaría de Deportes de la provincia cuyana para que tome medidas preventivas. Una de ellas tiene que ver con la suspensión de todo tipo de actividades al aire libre, entre las que estaría incluída la realización del amistoso en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.





¿A qué hora juega River vs. Independiente de Rivadavia?

El partido River vs. Independiente de Rivadavia está programado para jugarse el viernes 17 de noviembre. Asimismo, iniciará a las 9:00 de la noche, en horario argentino, uruguayo, chileno y brasileño. En países como Perú, Ecuador y Colombia comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver River vs. Independiente de Rivadavia?

El partido River vs. Independiente de Rivadavia será transmitido para toda América Latina a través de la señal de STAR Plus (exclusivo). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo y las incidencias del compromiso.

River vs. Independiente de Rivadavia: ¿dónde se juega?





