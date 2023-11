Argentina y Uruguay se disponen a revivir el ‘Clásico del Río de la Plata’ en un enfrentamiento que no solo definirá el camino hacia el Mundial 2026, sino que también destacará por un elemento adicional: ambos equipos iniciarán su participación en el Mundial 2030 en sus respectivos países. En medio de este contexto, Marcelo Bielsa cuenta en su plantilla de 24 jugadores con uno que ha participado en dos Copas del Mundo y tiene la oportunidad de competir en un tercero, aunque nunca ha disputado un partido de las Eliminatorias.

Según informa el periódico uruguayo El País, Guillermo Varela, actualmente defensor perteneciente al Flamengo, ha sido convocado por primera vez para las Eliminatorias por el entrenador Marcelo Bielsa, después de haber sufrido una lesión que lo mantuvo fuera de acción. A pesar de no haber jugador clasificatorias sudamericanas hasta ahora, el jugador disputó el Mundial 2018.

Para la máxima cita del fútbol realizada en Rusia, el DT Óscar Washington Tabárez decidió incluirlo en su lista a pesar de que no había jugado en las etapas eliminatorias de Conmebol, salvo algunas apariciones en el banquillo en un par de ocasiones. Durante ese torneo, Varela tuvo la oportunidad de jugar en dos encuentros, contra Egipto y Arabia Saudita.

Cuatro años después, en Qatar 2022, Diego Alonso, entrenador de la Celeste en aquel momento, volvió a confiar en Guillermo a pesar de que no había participado en ningún partido de las Eliminatorias. Durante ese certamen, el futbolista tuvo la oportunidad de jugar los tres partidos de la fase de grupos de Uruguay, ante Corea del Sur, Portugal y Ghana, antes de la eliminación de los charrúas.

En su trayectoria con la selección uruguaya, Varela ha participado en un total de 14 compromisos. Además de los cinco encuentros que jugó en los mundiales, ha tenido la oportunidad de disputar varios amistosos, teniendo su debút contra Polonia en 2017, luego participó en la China Cup enfrentando a la República Checa y Gales al año siguiente.

En la preparación para Qatar, jugó contra Estados Unidos, Panamá, Irán y Canadá. Después de la Copa del Mundo, también tuvo apariciones en partidos amistosos contra Nicaragua y Cuba. En esta última convocatoria de Uruguay para enfrentar a Argentina, si el destino y Bielsa lo quieren, Varela podría debutar en un proceso clasificatorio, en La Bombonera.





¿Quién es Guillermo Varela?

Guillermo Varela Olivera, de 30 años, es un defensor uruguayo que se desempeña en el Flamengo de la Serie A del Campeonato Brasileño. Inició su carrera en Peñarol y ha tenido experiencia en las divisiones juveniles de clubes como Real Madrid, Manchester United, Eintracht Frankfurt, Copenhague y Dinamo de Moscú.

Guillermo Varela, actual jugador de la selección de uruguay. (Foto: AFP)





¿A qué hora juega Argentina vs. Uruguay?

El enfrentamiento entre Argentina vs. Uruguay está agendado para el jueves 16 de noviembre en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Además, dará comienzo a las 9:00 de la noche, siguiendo el horario de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. En Perú, Ecuador y Colombia, el compromiso empezará a las 7:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia, será a las 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Argentina vs. Uruguay?

El partido entre Argentina vs. Uruguay será emitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de TyC Sports, TyC Sports Play y Televisión Pública en territorio argentino, y en zona charrúa, se podrá ver por AUF, DIRECTV y Antel TV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor, te ofreceremos una cobertura minuto a minuto completa junto con todos los acontecimientos del partido.





