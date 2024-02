Este domingo 11 de febrero, Venezuela se enfrenta con Paraguay en un duelo clave por el cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. Las selecciones están luchando por conseguir uno de los dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. El compromiso está pactado para jugarse en el Estadio Nacional Brígido Iriarte. A continuación, te contamos a qué hora inicia y en qué canal podrás ver la transmisión del encuentro. No te lo puedes perder.

Venezuela llega a este duelo tras vencer caer por 1-2 ante su similar de Brasil. De esta forma, la ‘Vinotinto’ se quedó con 1 punto y complicó seriamente sus chances de asistir a los Juegos Olímpicos. Eso sí, todavía tiene vida, pues en la última jornada se medirá ante la ‘Albirroja’, que es líder con 4 unidades.

Si el combinado venezolano le gana a Paraguay lo igualará en la tabla de posiciones y quedaría por encima gracias al enfrentamiento directo. No obstante, un empate entre Brasil y Argentina, el otro duelo de la última fecha, dejaría un triple empate a cuatro puntos en el que se definiría por la diferencia de goles global.

Si Venezuela gana acumularía cuatro puntos, los mismos que Paraguay. Luego, si Brasil gana, sería líder con seis puntos. Si Argentina gana, también sería líder con cinco puntos. Si empatan, Brasil sumaría cuatro y por el momento Brasil tendría una mejor diferencia de goles, lo que significa que la ‘Vinotinto’ necesitaría ganar por dos goles al menos. Solo la victoria le sirve.

Paraguay, por su parte, llega a este duelo tras igualar 3-3 ante Argentina y solo necesita un empate para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sumando al menos un punto, el choque entre argentinos y brasileños no tendría importancia. En caso de una derrota, la ‘Albirroja’ necesitaría que Brasil y Argentina igualen. Se viene una definición de infarto.





¿A qué hora juegan Venezuela vs Paraguay?

Venezuela vs Paraguay se jugará domingo 11 de febrero desde las 6:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia está pactado para iniciar a las 7:30 p.m., mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 8:30 de la noche.





¿En qué canal ver Venezuela vs Paraguay?

El partido Venezuela vs Paraguay será transmitido a través de la señal de DSports (DIRECTV), Televen y Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





