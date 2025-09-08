Desde el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela vs Colombia se enfrentan por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. ¿En qué canal ver y a qué hora juegan este partido? La transmisión estará a cargo de GOLPERU, a través de su canal oficial de YouTube. Asimismo, el duelo está programado para las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Venezuela, a pesar de ser goleado por Argentina, sigue con chances, y de ganar su compromiso de este martes, se clasificará por primera vez en su historia al repechaje mundialista. En caso de no obtener la victoria, deberá estar atento a lo que pase entre Bolivia y Brasil y esperar que la ‘verdeamarela’ no pierda en la altura.

Por su parte, Colombia viene de golear a Bolivia por 3 a 0 en Barranquilla en la última fecha y además de asegurarse su pasaje al Mundial, ahora se ilusiona con volver a demostrar el nivel que supo tener, con el condimento especial de tener la chance de dejar afuera a la ‘vinotinto’.

¿A qué hora se juega Venezuela vs Colombia en Venezuela?

En Venezuela, el partido Venezuela vs Colombia se disputará a las 7:30 de la noche, por las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Venezuela vs Colombia en Colombia?

De acuerdo a la programación de la CONMEBOL, el partido entre Venezuela vs Colombia está pactado para disputarse este martes 9 de setiembre a partir de las 6:30 p.m. Este compromiso corresponde a la fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Venezuela vs Colombia en Perú?

En el Perú, el partido Venezuela vs Colombia se programó para las 6:30 p.m. Los hinchas venezolanos y colombianos en territorio peruano podrán conectarse a esa hora para ver el compromiso.

¿En qué canales ver Venezuela vs Colombia en Venezuela?

En Venezuela, el duelo entre Venezuela vs Colombia, por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Televen y TVES señales disponibles en todo el territorio venezolano.

¿En qué canales ver Venezuela vs Colombia en Colombia?

Si estás en suelo colombiano, el partido entre Venezuela vs Colombia se transmitirá en Caracol TV, RCN TV y Ditu. Además de las señales de streaming’s de RCN App, Gol Caracol Youtube y Canal RCN Youtube.

¿En qué canales ver Venezuela vs Colombia en Perú?

Si estás en suelo peruano, podrás seguir la transmisión del partido Venezuela vs Colombia mediante la señal de GOLPERU (SD 14 y HD 714, a través de su canal oficial de YouTube.

¿En qué canales ver Venezuela vs Colombia en Internet?

Para ver el partido Venezuela vs Colombia de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta en Movistar TV y así conectarte a la app.

