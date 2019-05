¡Basta ya! Por discriminación, Ada Hegerberg, actual Balón de Oro, renunció a jugar Mundial en Francia 

El Mundial Femenino de Francia 2019 no contará con la presencia de la considerada mejor futbolista del planeta, la noruega Ada Hegerberg , quien decidió no participar como parte de su lucha por acabar con la discriminación y lograr la igualdad en este deporte.

Con solo 23 años, la actual Balón de Oro femenina no acudirá con la selección noruega a la cita en Francia, por respeto a sus convicciones e ideales que, según sus propia palabras, van más allá del tema económico y pasan también por infraestructura, planificación, desarrollo y alojamientos en las concentraciones del mismo confort que los de los hombres.

“El fútbol es el deporte más importante de Noruega para las niñas y lo ha sido durante años, pero las chicas no tienen las mismas oportunidades que los chicos”, escribió Hegerberg.

El seleccionador noruego Martin Sjogren hizo pública la lista de 23 jugadoras que asistirán al Mundial de Francia, que se disputará del 7 de junio al 7 de julio, y en ella no aparece el nombre de Ada Hegerberg.

La estrella del Olympique de Lyon, que se medirá al Barcelona en la próxima final de la Champions League femenina, renunció al certamen que todo futbolista sueña con jugar y con ello desafía y golpea a la federación de su país, a la UEFA e incluso a la propia FIFA, por tratarse de una jugadora bastante popular en Francia.

“Sé lo que quiero y conozco mis valores, por tanto, es fácil tomar decisiones difíciles cuando tú sabes cuáles son las ambiciones y cuáles son los valores que defiendes. Se trata de ser sincera contigo, ser tú misma”, había dicho Hegerberg en una entrevista a la CNN a fines de 2018.

Muchos recordarán el maltrato del que fue objeto Ada Hegerberg en la última gala del Balón de Oro, donde ganó el máximo premio femenino, cuando el famoso disc jockey Martin Solveig, le soltó una pregunta cargada de tintes machistas: "¿Sabes bailar twerking?".

Ella, bastante incómoda por este pregunta, soltó un seco "no". La avalancha de críticas contra el DJ y muestras de apoyo a Ada no tardaron en llegar desde las redes sociales y el artista no tuvo más que admitir que lo suyo fue una broma de pésimo gusto.

Conchi Amancio, pionera del fútbol femenino español, lamentó la decisión de la futbolista noruega de no jugar el Mundial, aunque admitió también que se trata de determinación valiente.

“Me parece muy triste. Es un sacrificio demasiado grande porque a estas alturas las cosas aún están como están por no hacerse bien. Es admirable lo de Ada. Yo no sé si habría renunciado. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir haciendo las mujeres sacrificios tan grandes como el que ha hecho Ada?”, precisó y se cuestionó Amancio.

► ¿Se sumará a Firmino y Salah? La estrella del Liverpool que no entrenó con normalidad en la previa ante Barcelona



► ¡No lo quieren más! Hinchas del Inter de Milán piden la salida de Mauro Icardi por fotos con Wanda Nara



► El elegido: este jugador apunta a reemplazar a Salah en el Barcelona vs. Liverpool en Anfield



► ¡Más que merecido! Conoce los dos nuevos galardones que se entregarán en los premios 'The Best 2019'