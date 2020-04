La Champions League que vio coronarse campeón al Liverpool la temporada pasada tuvo un cuadro animador que se ganó el corazón de todos los hinchas, el Ajax de De Jong y De Ligt. Aquel cuadro holandés que se quedó fuera de la final de manera increíble ante el Tottenham en el último minuto, tuvo también entre sus figuras a Hakim Ziyech, que se marchará al Chelsea sin despedirse jugando de su afición.

El viernes tendrá lugar la reunión entre la Federación de Fútbol de Holanda (KNVB) y los clubs y, aunque este jueves la KNVB tiene que consultar con la UEFA, la Eredivisie 2019-20 se dará por concluida.

Ajax será proclamado campeón del torneo, pero ello no será suficiente para el jugador marroquí, que no podrá despedirse del cuadro ‘ajacied’ en el campo, como hubiera deseado, dado que el Gobierno de los Países Bajos anunció el martes que no habrá fútbol en dicho país hasta el 1 de septiembre.

Hakim Ziyech fue oficializado como refuerzo del Chelsea para la próxima temporada y tendrá que hacer maletas rumbo a Stamford Bridge para ponerse bajo las órdenes de Frank Lampard.

Ziyech, de 27 años, llegó al Ajax en 2006 procedente del Heerenveen. Forma parte de la gran generación que logró el doblete, Eredivisie y Copa, en 2018-19 y llevó al equipo de Amsterdam la pasada temporada hasta la semifinal de la Champions después de eliminar al Real Madrid y la Juventus.

