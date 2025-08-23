vs. se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 23 de agosto por un partido válido por la , con Cristiano Ronaldo de titular. El encuentro está programado para las 7:00 pm (hora peruana) por la transmisión de Internet, Caliente TV, FOX Deportes. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tiene el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputó una hora más tarde, a las 6:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arranca a la 9:00 de la tarde. Sigue aquí el minuto a minuto, las incidencias del partido, los goles y la transmisión completa gracias a Depor.

